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印度單日確診破36萬！醫院供氧崩潰　病患湧入寺廟求「最後希望」

▲▼印度疫情，氧氣罩、氧氣供應不足。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球，印度疫情失控。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度過去24小時增加36萬例確診，不僅創下全球疫情爆發以來的最高紀錄，而且單日死亡人數達3293人，讓該國染疫死亡人數正式突破20萬。隨著病患不斷湧入醫院，當地的醫療資源也幾近崩潰，許多苦等不到治療的病患紛紛轉往加茲阿巴德市（Ghaziabad）一處寺廟，因為這裡是最後能得到氧氣的地方。

《路透社》報導指出，根據印度官方統計，境內過去24小新增36萬960例確診，成為全球單日感染人數最多的國家，總感染人數達到1800萬人；除此之外，27日也是印度單日新增死亡人數最多的一天，共有3293人病逝，累計病歿人數已達到20萬1187人。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

根據法新社報導，隨著印度的醫療體系逐漸不堪負荷，各醫院氧氣紛紛陷入短缺困境。此時，首都新德里郊外一座錫克教寺廟開始為新冠患者提供氧氣瓶，成為患者們的最後希望，所以不少人紛紛自各地遠道而來，在攝氏38度的高溫下或坐或躺，在寺廟周圍等待供氧的機器。

30歲的曼達爾（Priyanka Mandal）表示，他的母親病情正逐漸惡化，但他們找不到還有病床的醫院，甚至被迫用3萬盧比（約1萬1250新台幣）買了一個氧氣瓶和6公斤的氧氣，而這樣的價格不僅遠高於市場行情，更棘手的是，氧氣如今也快要用完了。

▲▼印度疫情，氧氣罩、氧氣供應不足。（圖／路透）

對此，各國紛紛向疫情嚴重的印度施以援助，包括醫用氧氣、口罩等物資。目前台灣外交部已連繫印度政府，表示將儘速提供所需的醫療物資，預計首批製氧機將在本周透過華航貨機送往印度。另外，總統蔡英文也透過推特發聲，「台灣在這個困難時期與印度站在一起，我們隨時提供幫助。」

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