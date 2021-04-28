　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大國會議員響應#LetTaiwanHelp　支持台灣參與WHA！

文／中央社記者胡玉立多倫多27日專電

加拿大多位國會議員今天同聲響應全球國會友台小組發動的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）網路串連活動，包括加台國會友好協會會長史葛洛等多位國會議員挺台參與WHA。

加拿大自由黨國會議員史葛洛（Judy Sgro）上午10時於推特和臉書公布她錄製的、全力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）的短片，除加註#LetTaiwanHelp標籤，並特別標註總理杜魯道（Justin Trudeau）、外長賈諾（Mark Garneau）、衛生部長海杜（Patty Hajdu）和駐加拿大台北經濟文化代表處的社群媒體帳號TaiwanInCanada。

史葛洛在片中表示：「身為加台國會友好協會會長，我全力支持台灣有意義參與即將到來的WHA；台灣在全球疫情期間一直扮演領導角色，相信各國有很多地方可向台灣學習，所以，讓台灣幫忙。」

自由黨聯邦眾議員馬凱（John McKay）和眾議員傅萊（Hedy Fry）隨即轉推史葛洛的推文。傅萊表示，很少有國家的抗疫表現和台灣一樣好，WHA可以從台灣的經驗和專業中獲益。

與此同時，保守黨國會議員吉努斯（Garnett Genuis）和保守黨眾議員鮑哈斯（Pierre Paul-Hus ），也都錄下影片支持台灣參與WHA。

吉努斯聲援台灣的短片被收錄在「對華政策跨國議會聯盟」（The Inter-Parliamentary Alliance on China）今天發布的世界各國議員同聲呼籲支持台灣參加世衛大會的影片中。

吉努斯並推文表示，「我參加了@ipacglobal支持台灣參加WHA的聲明。對抗＃COVID19，我們需要攜手共進。」吉努斯還強調，去年1月正是由他首度在國會質詢中，要求加拿大政府表態支持台灣在世界衛生組織（WHO）擁有完整會員資格。

鮑哈斯則以法語在YouTube頻道發表支持台灣參加WHA的短片。他指出，台灣一直是全球衛生的可靠夥伴，擁有醫療資源和健康專業；在有效應對COVID-19疫情之前，台灣就一直在協助各國對抗各種疫情、提供人道和醫療協助，台灣理當有權參加第74屆世界衛生大會，世界必將因此受益。（編輯：周永捷）

ET快訊
快訊／羅志祥不忍了！　預告「八點公布大八卦」：我真的受夠了
離家4小時猛鬼國宅墜樓亡！29歲女網紅母認屍淚崩：她感情不順
MC姐「一直被酸民弄很煩」　墜樓前道歉男歌手：沒能陪你到20
女網紅墜樓亡！深夜爬上猛鬼國宅　網錯愕：很常看到她
網紅MC姐猛鬼國宅墜樓亡　1年前預告輕生：我要離開這痛苦的世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

走私35隻活雀塞捲髮筒　三千美元代價換20年刑期

加拿大國會議員響應#LetTaiwanHelp　支持台灣參與WHA！

荒野驚見「詭笑童」雕像！他惡搞後「出車禍」衰運爆發：被纏上了

暴龍走路時速5公里跟人類差不多　靠著彈簧尾巴優雅上下擺動

南韓國會議員力挺台灣！支持重返WHO：台灣是全球新冠防疫典範

社區泳池突崩塌！停車場「水從天降」如瀑布傾瀉　誇張畫面曝光

54歲婦罕見「腦血栓」　加拿大通報首起AZ疫苗死亡案例！

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

印度死亡數破20萬！單日新增36萬確診　各國急伸援手

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

走私35隻活雀塞捲髮筒　三千美元代價換20年刑期

加拿大國會議員響應#LetTaiwanHelp　支持台灣參與WHA！

荒野驚見「詭笑童」雕像！他惡搞後「出車禍」衰運爆發：被纏上了

暴龍走路時速5公里跟人類差不多　靠著彈簧尾巴優雅上下擺動

南韓國會議員力挺台灣！支持重返WHO：台灣是全球新冠防疫典範

社區泳池突崩塌！停車場「水從天降」如瀑布傾瀉　誇張畫面曝光

54歲婦罕見「腦血栓」　加拿大通報首起AZ疫苗死亡案例！

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

印度死亡數破20萬！單日新增36萬確診　各國急伸援手

台東士官醉駕撞外送員！找女友頂罪　遭2大過汰除10年退伍金飛了

投不好沒關係！每天提早到練球　加百利勤練繳出優質先發

遠征後山很舒服　蘇智傑笑：花東的孩子

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告「八點公布大八卦」：我真的受夠了

PLG職籃增新隊有望？　陳建州：2企業繳交加盟意向書

朱育賢、林泓育開轟！桃猿3局5比0領先兄弟

砸32.6億元！聯發科買遠傳內湖大樓

推文《神奈氚衝浪裡》秒置頂！趙立堅猛酸：日方做壞事還不讓人說？

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」熱鬧登場　好吃、好玩又好拍

貿協攜手醫療服務及科技業者　瞄準兆元智慧醫療創新價值

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

威廉王子無法原諒梅根！全因「她對凱特做的事」

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

雙胞胎共享男友9年　天天3人行網看傻

男童拉扯「薩諾斯」　下秒遭重擊倒地

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

哈利嚇壞了！返英奔喪受到「皇室冷寞對待」

5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難

狂粉送4億金條求婚　她1原因秒拒絕

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

出身台灣科學家徐若冰　獲拜登提名國防部副部長

她脫褲騎男伴狂搖　公園小孩都在看

更多熱門

相關新聞

加國千人被斷網36hrs！兇手竟是小海狸

加國千人被斷網36hrs！兇手竟是小海狸

加拿大英屬哥倫比亞省小鎮不倒翁里奇（Tumbler Ridge），在24日凌晨4點突遭斷網36小時。經電信公司研科（Telus）調查後發現，罪魁禍首居然指向一隻小海狸。

加拿大通報首起AZ疫苗死亡案例

加拿大通報首起AZ疫苗死亡案例

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院

辣師巨乳被歧視！赴美賣慾照逆轉人生

辣師巨乳被歧視！赴美賣慾照逆轉人生

台海情勢好壞參半　解放軍失算下場慘

台海情勢好壞參半　解放軍失算下場慘

關鍵字：

讓台灣幫忙LetTaiwanHelp加拿大北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

2001年出生者免費看《玩命關頭》

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面