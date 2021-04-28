加拿大國會議員響應#LetTaiwanHelp　支持台灣參與WHA！

文／中央社記者胡玉立多倫多27日專電

加拿大多位國會議員今天同聲響應全球國會友台小組發動的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）網路串連活動，包括加台國會友好協會會長史葛洛等多位國會議員挺台參與WHA。

加拿大自由黨國會議員史葛洛（Judy Sgro）上午10時於推特和臉書公布她錄製的、全力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）的短片，除加註#LetTaiwanHelp標籤，並特別標註總理杜魯道（Justin Trudeau）、外長賈諾（Mark Garneau）、衛生部長海杜（Patty Hajdu）和駐加拿大台北經濟文化代表處的社群媒體帳號TaiwanInCanada。

史葛洛在片中表示：「身為加台國會友好協會會長，我全力支持台灣有意義參與即將到來的WHA；台灣在全球疫情期間一直扮演領導角色，相信各國有很多地方可向台灣學習，所以，讓台灣幫忙。」

自由黨聯邦眾議員馬凱（John McKay）和眾議員傅萊（Hedy Fry）隨即轉推史葛洛的推文。傅萊表示，很少有國家的抗疫表現和台灣一樣好，WHA可以從台灣的經驗和專業中獲益。

Few nations have fought #COVID19 as well as Taiwan.



The World Health Assembly can benefit from Taiwan’s experience and expertise. #LetTaiwanHelp #cdnpoli #bcpoli https://t.co/fqyYe36YyO — Dr. Hedy Fry (@HedyFry) April 28, 2021

與此同時，保守黨國會議員吉努斯（Garnett Genuis）和保守黨眾議員鮑哈斯（Pierre Paul-Hus ），也都錄下影片支持台灣參與WHA。

吉努斯聲援台灣的短片被收錄在「對華政策跨國議會聯盟」（The Inter-Parliamentary Alliance on China）今天發布的世界各國議員同聲呼籲支持台灣參加世衛大會的影片中。

吉努斯並推文表示，「我參加了@ipacglobal支持台灣參加WHA的聲明。對抗＃COVID19，我們需要攜手共進。」吉努斯還強調，去年1月正是由他首度在國會質詢中，要求加拿大政府表態支持台灣在世界衛生組織（WHO）擁有完整會員資格。

鮑哈斯則以法語在YouTube頻道發表支持台灣參加WHA的短片。他指出，台灣一直是全球衛生的可靠夥伴，擁有醫療資源和健康專業；在有效應對COVID-19疫情之前，台灣就一直在協助各國對抗各種疫情、提供人道和醫療協助，台灣理當有權參加第74屆世界衛生大會，世界必將因此受益。（編輯：周永捷）