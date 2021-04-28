幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署還原認養條件變嚴真相

▲總統蔡英文晚間在官邸款宴陶德訪團，首次主動曝光新愛犬「樂樂」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文今年2月正式迎接退役搜救犬「樂樂」進入第一家庭，不過被媒體質疑是「特權認養」；甚至指控消防署修改認養規定，是為了蔡英文。但真相是，2020年發生搜救犬Hope被棄養事件，引起網友炸鍋，甚至發起一人一留言，灌爆消防署的抗議，這才著手「修嚴」認養規定。

《ETtoday新聞雲》的採訪團隊在2019年時，深入總統官邸一窺「第一家庭」。當時獨家報導「蔡英文寵物集團到齊！想想、阿才「喵」進門 3拉拉滿場飛」一文，寫實描述蔡英文與2隻愛貓蔡想想、蔡阿才，以及3隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru的親密互動。

到了2020年5月，有5隻搜救犬退役，一次湧入105人申請領養，而蔡英文也爭取領養一隻純種的傑克羅素犬「樂樂」，且每天引頸期盼牠加入第一家庭。不過，蔡英文確實擔心她自己的領養條件太優，而被外界誤會。

最終，蔡英文順利在今年2月順利迎來家中新成員「樂樂」。當時，蔡英文特別在農曆年期間，親自到《東森寵物雲》幫家裡的愛貓、愛犬挑選年貨，「蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》 東森總裁王令麟親自接待」一文，詳細描述了當時她幫毛小孩瘋狂採購的過程。

不過，即便媒體多次報導蔡英文熱愛貓狗，也有幾度敞開官邸大門，歡迎媒體到家裡近距離拍攝，但仍被質疑收養退役工作犬只是讓「下面的人照顧」，或只是為了帶出來亮相；甚至有媒體指控，消防署默默修改搜救犬認養規定，把「對推廣搜救犬形象有助益之人士」列為優先申請領養對象，且不需公告，是在替蔡英文「開綠燈」，量身打造「樂樂條款」。

對此，消防署回應強調，在109年12月29日修訂「內政部消防署特種搜救隊搜救犬遴訓及管理規定管理規定」，主要為考量舊制以抽籤決定除役犬領養人的方式未臻周全，並109年6月發生社會矚目除役犬HOPE未獲新飼主妥善照顧走失事件引發質疑，為了替除役犬找到合適飼主及最優飼養環境，參考各界意見及相關法規後完成修訂，與報導所稱為特定人士領養事宜毫無關聯。

至於消防署提到「除役犬HOPE」事件，其實翻開各大媒體都有報導，那是發生在2020年5、6月間的新聞事件。當時，退役搜救犬「Hope」被新飼主認領回家，但不到一天就走失，這讓大量網友「炸鍋」，痛批應該重新評估認養人，甚至反對Hope回到該認養人身邊，網友甚至發起一人一留言，灌爆消防署臉書。因此，這也是為何消防署才會在當年底修改規定，把本來靠抽籤的規範，改為較為嚴格的領養條件。

熟悉領養規範人士說，除役工作犬的領養，是工作犬支援系統中最重要的環節，光是一隻退役犬的照顧開銷，每月就是上萬元起跳，因為這些退役犬年齡大，長年從事高強度訓練、勞動任務，在退役後的健康、體能維護上，都是沈重的開銷，這也是為何需要高標準評估領養人條件的原因，是非常需要成本投入的。

「領養除役犬完全不同於領養流浪動物！」工作犬養成單位人士說，從各大媒體的報導中觀察，蔡英文領養的退役導盲犬、搜救犬的樣態，這幾隻退役工作犬的確受到很好的照顧，也因為他們能夠得到照顧，前端的工作犬養成、訓練到投入工作也可以得到足夠支持，不會因為這些動物退役後沒法得到專業的照護，而成為動物權維護的缺口。