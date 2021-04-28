杵音文化藝術團「阿美族馬蘭Macacadaay」　獲登錄重要傳統藝術

▲ 台東杵音文化藝術團「阿美族馬蘭複音吟唱(Macacadaay)」，受文化部認定為「重要傳統表演藝術」，文化處特前往馬蘭聚會所贈送紅榜祝賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東杵音文化藝術團致力於保存「阿美族馬蘭複音吟唱(Macacadaay)」，今年受文化部認定為「重要傳統表演藝術」，台東縣長饒慶鈴27日晚特別委派文化處同仁前往馬蘭聚會所贈送紅榜祝賀，表彰其不遺餘力地推動部落文化傳承，對台東縣原住民族傳統文化的貢獻，由團長高淑娟及長者與團員一起接受。

縣政府表示，被列為保存者的杵音文化藝術團成立於1997年，多年來致力保存阿美族馬蘭複音吟唱(Macacadaay)，有歌謠循環不斷之意，馬蘭阿美族的複音吟唱，是傳統表演藝術，也是凝聚族群意識、傳承部落文化的展演形式。Macacadaay的獨特歌唱方法，被日本民族音樂學家黑澤隆朝以「自由對位」稱呼，並以領唱（獨唱）、高音（獨唱）、歌者即興、自由的方式發展出具有多聲部的複音唱法，作為阿美族傳統農耕、生活及祭典的傳頌歌謠。

文化處長鍾青柏則指出，文化處對「杵音文化藝術團」傳承文化的肯定，早自2012年將馬蘭複音歌謠登錄為台東縣無形文化資產-傳統表演藝術，並協助該團提報相關歌謠傳習補助計畫，保存極具特色的複音歌謠，讓在部落年輕下一代能獲得傳習。另文化處也肯定由高淑娟老師帶領杵音文化藝術團的用心付出與原民藝術傳承，致力發揚原住民表演藝術，無論在部落、或進至藝文中心表演殿堂公開表演，並於2014~2016年及2018~2020年連續多年獲評頒為台東縣傑出演藝團隊A級第一名，展現原住民古調歌謠之美，闡掦阿美族傳統文化精髓。

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