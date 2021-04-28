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南韓國會議員力挺台灣！支持重返WHO：台灣是全球新冠防疫典範

▲▼南韓國會議員趙慶泰、池成浩支持台灣加入WHA、重回WHO。（圖／翻攝自臉書）

▲南韓國會議員趙慶泰、池成浩支持台灣加入WHA、重回WHO。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫情席捲全球，台灣抗疫成績讓全球有目共睹，對此美國參眾兩院外委會主席與兩黨議員，以及200多位政要人物透過影片，響應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發起的全球運動，呼籲世衛組織（WHO）能邀請台灣參加今年5月24日的全球衛生大會（WHA），而南韓在野黨國會議員趙慶泰、池成浩也透過臉書發佈影片表達支持。

南韓最大在野黨「國民力量」的國會議員趙慶泰（조경태）於今（28）日在影片中表示，「對於能夠一起參與美國參眾兩院發起的活動，感到十分榮幸，台灣是全球有目共睹的防疫模範國家，這全都仰賴台灣政府有效的指揮、預防性的舉措、優秀的醫療體系與公民意識。」

趙慶泰呼籲，「若能讓台灣參參加WHO，不僅能有效擊退新冠疫情，甚至能對世界公共衛生有巨大貢獻，在此我支持台灣出席第74屆WHA、以及參與WHO，謝謝。」

而同樣來自「國民力量」、曾經是北韓（朝鮮）公民的國會議員池成浩（지성호），也在臉書發佈影片表示，「我強烈支持台灣能參加第74屆WHA，在此我呼籲能恢復台灣WHO觀察員資格的身分。讓我們在人類需共同克服的課題，將政治屏除在外，回歸重視生命與健康之WHO基本精神！」

池成浩補充，「台灣身為全球醫療先進國家，這段期間對國際社會伸出人道主義的援手，成為具代表性的新冠防疫模範國。根據全球數據網站（NUMBEO）所發表的2021年全球醫療保健指數，台灣連續3年奪下世界第一，證實台灣有（參與WHO的資格與實力）。我支持台灣能重回WHO，直到最後一刻。」

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