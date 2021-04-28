印度死亡數破20萬！單日新增36萬確診　各國急伸援手

▲印度單日新增36萬確診。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度在過去24小時增加了36萬例確診，全球疫情爆發以來的紀錄，且單日死亡人數達3293人，讓該國染疫死亡人數正式突破20萬。不過專家也認為，擁有13.5億人口的印度，疫情嚴重程度恐怕超過官方估計。

《路透社》報導指出，根據印度官方統計，過去24小時印度新增36萬960例確診，成為全球單日感染人數最多的國家，總感染人數達到1800萬人；除此之外，27日也是印度單日新增死亡人數最多的一天，共有3293人病逝，累計病歿人數已達到20萬1187人。

▲印度新冠肺炎病歿人數突破20萬。（圖／路透）



不過，專家認為，官方統計大大低估了印度13.5億人口的實際染疫、死亡人數。WHO首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）博士指出，印度目前每天約進行200萬次檢測，但遺漏的未篩檢確診人數至少是報告病例數的20到30倍，截至27日最新數據，這項估計可能使得印度「實際染疫」總數超過5.29億人。

全球各國也開始對印度伸出援手，英國的呼吸器、氧氣濃縮器，還有來自澳洲、德國和愛爾蘭的各種物資，新加坡和俄羅斯也承諾提供氧氣瓶和醫療用品，加拿大總理杜魯道則承諾提供1000萬美元捐助。美國總統拜登也說，已經和印度總理莫迪通話，商量該如何向該國運送6000萬劑AZ疫苗。

總統蔡英文27日也在推特發文表示，謹代表所有台灣人表達嚴重關切，「台灣在這個困難時期與印度站在一起，我們隨時提供幫助。」

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