全世界「最古老威士忌」曝光　拍賣成交價上看111萬元

記者陳怡靜／綜合報導

好酒越陳越香！距今大約260年的全世界「最古老的威士忌」，歷經數代的傳承，將在今年6月在拍賣會上出售，負責進行拍賣的公司斯金納（Skinner）透露，預估成交價將落在2萬至4萬美元（約台幣55萬到111萬元）之間。

綜合外媒報導，這瓶老英格利杜威士忌（Ingledew Whiskey）經由喬治亞大學專家透過碳14定年法檢測，採集液體樣本，推測瓶內的酒大約是在1762年至1802年間釀造，甚至可能更早，先是被存放在橡木桶中，不過大約在1860年代才被喬治亞州的雜貨店裝瓶，是現存已知的最古老威士忌。

▲▼全世界最古老的英格德威士忌（Ingledew Whiskey）。（圖／翻攝自Skinner官網）

斯金納表示，這瓶威士忌先是被華爾街的金融家摩根（John Pierpont Morgan）買下，據說是他時常至喬治亞州旅行，在某次的機緣下購入它，之後摩根的兒子傑克（Jack Morgan）再將這瓶酒送給南卡羅來納州州長的詹姆斯（James Byrnes），並將2瓶姐妹酒贈送給美國前總統羅斯福（FranklinD. Roosevelt）和杜魯門（Harry S. Truman）。詹姆斯再傳給密友法蘭西斯（Francis Drake），在法蘭西斯家族保存了3個世代，最後才輾轉被拿到拍賣會上。

雖然這瓶是目前已知最古老的威士忌，不過斯金納透露，它的成交價將落在2萬至4萬美元（約台幣55萬到111萬元）間，與最貴的威士忌相差甚遠。據了解，一瓶60年的麥卡倫蘇格蘭威士忌在2019年以190萬英鎊（約台幣5300萬元）價格成交，成為史上最貴的威士忌。