輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

▲輝瑞有望在今年年底推出新冠口服藥。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新冠病毒肆虐已逾一年，美國藥廠輝瑞（Pfizer）在推出疫苗之餘，也積極研發口服藥，希望新冠肺炎的輕症患者，未來可以靠著口服藥，就能阻止病情惡化。輝瑞最近宣布，若一切順利的話，該公司有望在今年年底推出用於治療新冠肺炎的實驗性口服藥。

Pfizer’s experimental oral drug to treat Covid-19 at the first sign of illness could be available by the end of the year, CEO Albert Bourla says. https://t.co/owIj88FdD9 — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

據CNBC報導，輝瑞公司執行長博拉（Albert Bourla）表示，該公司早在今年3月就已開始進行一項早期臨床試驗，以測試其新的口服藥，是否能有效抑制蛋白酶，並阻止病毒在體內複製。這種蛋白酶抑制劑也被用於治療其他病原體，如艾滋病毒和C型肝炎。

Pharma companies are eager to release an oral drug that stops coronavirus in its tracks. https://t.co/Ki2egqkOZV — VICE World News (@VICEWorldNews) April 28, 2021

博拉透露，如果臨床試驗進展順利，並獲得食品藥品監督管理局（FDA）批准的話，那輝瑞口服藥非常有機會在今年底面世。公衛專家指出，口服藥的出現可能會改變目前的「遊戲規則」，未來新冠輕症患者或許可以不用再住院治療，只要靠著口服藥就能阻止病情惡化。

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