受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

▲一艘搭載16人的偷渡船不幸在海上迷航。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

加勒比海上的多明尼加共和國（República Dominicana），日前有16人打算乘小船偷渡到旁邊的島國波多黎各，沒想到不幸迷航，船上的食物、水等營養備品都已耗盡，此時船上女乘客芙絲緹娜（Faustina Mercedes）自告奮勇要用自己的母乳給整船的人喝，而在她的熱心及大愛之下，船上16人也順利度過12天的漂流危機。

綜合外媒報導，這起事件發生在2001年，近日又再度掀起討論。當時多明尼加共和國通貨膨脹，許多人為了求安穩的生活就選擇偷渡到別國。這時有一艘船以每人125美元至250美元（約新台幣3500元到7000元）的價錢，提供偷渡機會，於是這艘載有8男8女的船隻，準備從薩瓦納德拉馬爾（Sabana De La Mar）海港離開，前往波多黎各。

▲多明尼加共和國和波多黎各的距離。（圖／翻攝自google maps）



然而，船隻啟航不久後指南針就壞掉，再加上當時遇上加勒比海和大西洋的強勁洋流，很快就迷失在茫茫大海中，只能在海上無目的的到處漂流，更慘的是，船上所有的食物、水、營養備品，甚至是汽油都已經快用完了，還有人開始脫水、營養不足，每隔一小時情況就加劇，十分危急。

此時，31歲的女乘客芙絲緹娜眼看乾等下去也不是辦法，加上自己的妹妺艾琳娜（Elena Mercedes）也快撐不下去了，她乾脆拿了自己要給1歲女兒喝的母乳給艾琳娜補充營養，殊不知艾琳娜才喝了一口就立刻恢復體力，因此芙絲緹娜則決定將自己的母乳分給船上所有乘客，並訂下規則，每人每天可以吸吮母乳10秒，而芙絲緹娜則透過妹妹嘴含母乳，再回餵給她的方式，提供自己所需營養。

▲幸虧有了芙絲緹娜的母乳，讓船上所有人每天吸10秒，大家才得以倖存。（示意圖／pexels）

所幸，這艘船在加勒比海上漂流12天後終於靠岸，但不幸的是由於洋流推進，這群人最終仍被推回多明尼加，大部分的船客也在下船後送往醫院。

報導指出，船上乘客透露，當時漂流到第三天時，船長跳上了另一艘船隻，並允諾他們要出發找人回來救他們，但最後卻消失，至於食物方面，除了母乳外，當時還有他們在海上發現了一顆漂浮的蘋果，於是他們便用指甲把蘋果平等切成16等分，也吃了一顆半腐爛的橘子，「當你在海上漫無目的的漂流時，多用力的向郵輪或貨船揮手都是毫無意義的。」