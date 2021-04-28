男粉送「4億金條」求婚！辣模一看秒拒絕：我很不舒服

▲桑迪安因認為自己不受尊重，拒絕男粉求婚。（圖／翻攝自luanasandien IG）

圖文／CTWANT

巴西《花花公子》一名27歲性感女模露安娜（LuanaSandien），近日於IG上，受到一名瘋狂的男粉絲，以價值1500萬美元（約台幣4.18億元）的100根金條為聘禮向她求婚，但露安娜卻想也不想的便拒絕了對方。

根據《Dailystar》報導，露安娜是一名IG擁有超過3萬4千名粉絲的辣模。近日她收到一則來自瘋狂男性粉絲的求婚訊息，對方表示，願意付出100根價值1500萬美元的金條，請露安娜嫁給自己當老婆，卻遭到她果斷拒絕，「對方提出這個婚姻是有期限的，這讓我非常不舒服，我認為我完全不被受到尊重，我不是會因為金錢而出賣靈魂的人」。

▲桑迪安呼籲男性在網路發言時尊重女性。（圖／翻攝自luanasandien IG）

露安娜表示，自己因為工作的原因，經常受到網友莫名的騷擾，許多人認為在網路上就能隨心所欲，讓她相當不滿，「人們認為網路世界相當自由，無法可管，因此想說什麼就說什麼；但我並不認同這樣的想法，如果有人侮辱我，我會公開對方的帳號，讓他受到應有的制裁。」

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