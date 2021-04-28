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第二場台美經濟繁榮夥伴對話有譜　經濟部：規劃今年暑假舉行

▲▼台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會執行理事藍鶯（左）在美國國務次卿柯拉克（左2）與經濟部次長陳正祺（右2）見證下，簽署備忘錄。（圖／駐美代表處提供）

▲首場台美經濟繁榮夥伴對話去年登場，駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會執行理事藍鶯（左）在美國國務次卿柯拉克（左2）與經濟部次長陳正祺（右2）見證下，簽署備忘錄。（圖／駐美代表處提供）

記者林銘翰／台北報導

台灣與美國在去年11月舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，雙方在經濟合作領域等8項領域達成相關成果。對此，經濟部政務次長陳正祺28日表示，第二場的產業界對話時間，規劃在今年暑假舉行。

立法院外交及國防委員會28日邀請邀請僑委會委員長童振源、外交部常務次場曹立傑、陳正祺、中華民國對外貿易發展協會以「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」為題提出報告，並備質詢。民進黨立委何志偉質詢時關切「台美經濟夥伴對話」進度。

對此，陳正祺表示，去年11月20號簽訂合作瞭解備忘錄（MOU）後，已在今年2月5日舉辦首場產業界對話，針對第二場的時間，規劃在暑假期間舉行，但目前工作小組正在討論要如何舉行。

陳正祺說，台灣與歐盟每年都有年度產業對話會議，與日本也有產業合作平台，新南向六個國家每年都有產業對接平台，透過雙方產業界、公協會和政府，以產官合作商業模式，互相提供需求發展、政策對照，並找到雙方合作商機。

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