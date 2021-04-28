AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑！31秒影片超毛

▲ 須藤在野崎的告別式後被拍到貌似心情甚佳。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本和歌山縣富豪野崎幸助一生風流，擁有「4000人斬」稱號，2018年開心與前AV女優須藤早貴結婚，短短3月後卻離奇死亡，體內驗出大量興奮劑，疑似遭須藤謀殺。日媒取得須藤當年參加野崎告別式的畫面，只見她臉上絲毫不見悲痛神情，反而笑得十分愉快，令人毛骨悚然。

《富士電視台》28日公開這段影片，拍攝日期正是野崎告別式當天，可見須藤穿著黑色喪服，在儀式中坐著打起哈欠。日本情報網《NEWS POST 7》取得的31秒影片則顯示，她在儀式結束後坐在休息室的沙發上滑手機，臉上不禁流露喜悅神情，與一旁的友人談話中更不時伸手撥弄頭髮、笑到露出牙齒。

二人結婚當年野崎77歲，須藤22歲，年齡相差55歲。警方並未找到任何野崎自行服用興奮劑的跡象，推測是須藤將藥物摻在他的飲食內。須藤婚後曾以智慧型手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡。至於須藤取得藥物並使野崎服下的詳細途徑，警方仍在調查。

須藤被捕後，野崎生前的親信元畑眞向NHK表示，「野崎先生是絕對不會服用興奮劑的人，所以我一直認為，他一定是被人強迫服藥的」，更透露須藤婚後每月可以從野崎那裡拿到100萬日圓（約新台幣25.6萬元）。野崎的國中同學則指出，須藤為死去的野崎守夜時非常鎮定，不見一絲憔悴，冷靜得令他當時不敢相信須藤只有22歲。

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