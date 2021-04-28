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南韓擬鬆綁防疫措施！接種疫苗者海外入境「免隔離」　需接受篩檢

▲▼南韓防疫當局表示，5月5日起，若完成疫苗接種者從海外入境，無須接受2周隔離。（圖／達志影像）

▲南韓防疫當局表示，5月5日起，若完成疫苗接種者從海外入境，無須接受2周隔離。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情陰晴不定，單日新增確診數時常在6、700多人徘徊，想要回歸日常生活似乎遙遙無期。對此，南韓防疫當局研擬，從5月5日起，只要在南韓完成2劑新冠疫苗接種者，不僅從海外入境時可免除2周的居家隔離，就算與確診者有密切接觸，也無須接受隔離。

根據韓媒《東亞日報》，南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於今（28）日召開記者會時發表上述消息，只要在南韓完成接種，且新冠篩檢呈現陰性、未出現類似症狀者，則可以免除居家隔離，不過入境後2周以內仍須接受2次篩檢。

不過，尹泰鎬也表示，從南非、巴西等變種病毒猖獗的國家入境者，不列入上述鬆綁條件範圍，相關規定從5月5日起實施。

另外，尹泰鎬也在記者會上呼籲民眾應儘早安排接種新冠疫苗，「若要完全結束這令人煩悶的新冠大流行生活，則需要更多民眾接種疫苗，只要從現在起接種疫苗，最晚到8月就可達成免疫，日常生活可以更安全，日後在利用某些設施或往返國內外，也會更加方便。」

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