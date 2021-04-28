　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度變種病毒「全球17國」現蹤！　世衛：成長率高於其他病毒株

▲▼印度疫情，氧氣罩、氧氣供應不足。（圖／路透）

▲印度第二波疫情肆虐，卻面臨氧氣供應不足的狀況。（圖／路透）

文／中央社日內瓦27日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，造成印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情急速惡化的變種病毒株，如今已在全球10多國找到確診病例。

法新社報導，世衛表示，截至今天為止，最早在印度出現的COVID-19變種病毒株B.1.617，已在至少17國上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫的1200多個序列中檢測到。

世衛在每週更新的例行疫情報告中說：「上傳序列中，大多來自印度、英國、美國和新加坡。」

▲▼印度疫情，新冠肺炎，染疫死亡，火葬場，火化。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎災情慘重，火葬場燒屍體。（圖／路透）

世衛近期把B.1.617列為「引關注變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「引疑慮變種」（variant of concern）。

「引疑慮變種」的標籤會意味著B.1.617比原始病毒更危險，例如它可能更易於傳播、更致命，或使疫苗無法發揮作用。

印度正面臨疫情大爆發，確診病例與病歿人數都巨幅增長，讓人愈發擔心變種病毒株可能引發大災難。

印度染疫人數爆炸性成長，光27日就記錄到35萬個確診病例，將全球染疫人數推升到1億4770萬人。COVID-19迄今在全世界奪走310多萬條人命。

世衛承認，依GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，「B.1.617成長率高於印度其他現有病毒株，暗示它傳播力可能增強」。

但世衛也強調，其他流傳的病毒株同樣顯示出傳播力增強，種種因素「或許在印度疫情激增起了相當的作用」。

►印度「實際染疫」恐達5億人！檢測量能不足　確診數或遭低估30倍
►印度寶萊塢明星搭機逃…狂曬海灘辣照挨轟！　馬爾地夫成避難勝地
►兒子女婿「夾屍三貼」20km！印度救護車狂缺　機車載亡母送火葬場

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

資生堂「百優精純乳霜」加大版　神級保養品熱銷30年

ET快訊
華航「抗體陽性」機師兒確診！　是國小五年級學童
台大驚傳學生確診　指揮中心回應了
快訊／新黨青年軍涉違國安法　王炳忠父子等5被告全部無罪
境外移入傳染給家人　4/20-21桃園4地點足跡曝光
華航群聚再擴大！　10多歲男無症狀採檢確診
快訊／本土+3！抗體陽性機師2家2人中鏢
LIVE／林口康橋2人抗體陽性、台大有確診？　陳時中最新說明
威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「4000人斬」富豪AV辣妻疑「粉紅收屍隊」！日媒掀黑歷史：專勾有錢老男人

病夫求醫遭拒快斷氣！印度妻不甩新冠　「口對口急救」揪心畫面曝

印度變種病毒「全球17國」現蹤！　世衛：成長率高於其他病毒株

哈利嚇壞了！返英奔喪受到「皇室冷寞對待」...恐不參加母親冥誕

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

印度寶萊塢明星搭機逃…狂曬海灘辣照挨轟！　馬爾地夫成避難勝地

女網紅在峇厘島「聖山」拍性愛片　吸120萬老司機觀看慘成通緝犯

新郎確診！新人賓客「全副武裝」辦盛大婚禮...警察到場監督

長髮妹「脫褲騎男伴」公園草坪上狂搖！　她拍片氣炸：小孩都在看

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

「4000人斬」富豪AV辣妻疑「粉紅收屍隊」！日媒掀黑歷史：專勾有錢老男人

病夫求醫遭拒快斷氣！印度妻不甩新冠　「口對口急救」揪心畫面曝

印度變種病毒「全球17國」現蹤！　世衛：成長率高於其他病毒株

哈利嚇壞了！返英奔喪受到「皇室冷寞對待」...恐不參加母親冥誕

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

印度寶萊塢明星搭機逃…狂曬海灘辣照挨轟！　馬爾地夫成避難勝地

女網紅在峇厘島「聖山」拍性愛片　吸120萬老司機觀看慘成通緝犯

新郎確診！新人賓客「全副武裝」辦盛大婚禮...警察到場監督

長髮妹「脫褲騎男伴」公園草坪上狂搖！　她拍片氣炸：小孩都在看

3歲Egan「尿尿痛到大哭」送急診！　Janet心疼：讓他的痛放在我身上

竹市水源國小活動中心動土　創校44年最大規模改造

「4000人斬」富豪AV辣妻疑「粉紅收屍隊」！日媒掀黑歷史：專勾有錢老男人

表情逐漸母湯！鼠寶「邪惡壞笑」5分鐘　媽傻眼：能不能有點矜持

傑尼獅雙帥分享棒球大日子　自身經驗與孩子共勉

斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回　妹跟進考上警察

柴柴「科技冷漠」伸舌狂舔螢幕！　下秒爆氣怒拍：94吃不到啦

39歲亞洲象「友愷」病懨少進食　園方設「養身Buffet」刺激食慾

2機師家人確診「足跡未公布」　張上淳分析原因：感染超過1個月

猛快對決兄弟萊福力　運彩看好樂天贏球

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

雙胞胎共享男友9年　天天3人行網看傻

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

威廉王子無法原諒梅根！全因「她對凱特做的事」

男童拉扯「薩諾斯」　下秒遭重擊倒地

5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難

狂粉送4億金條求婚　她1原因秒拒絕

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

出身台灣科學家徐若冰　獲拜登提名國防部副部長

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

台日友好！安倍晉三爽曬台灣鳳梨：好吃

接種後性慾爆棚！85歲老翁1hr激戰3女

伊朗快艇高速逼近！　美艦波斯灣開火示警

印度陷「全國火葬場」　寶萊塢明星國外爽被批

更多熱門

相關新聞

國家生技研究園區媒合會登場！打造新護國神山

國家生技研究園區媒合會登場！打造新護國神山

「國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會（DEMO Day）」28日開幕，除前副總統陳建仁以院士身份出席外，中央研究院院長廖俊智、行政院國家發展委員會主委龔明鑫及生物技術開發中心董事長涂醒哲共同參與揭幕儀式，藉由DEMO Day提供上百個人才職缺。

北市9校曾赴清真寺　黃珊珊這樣說

北市9校曾赴清真寺　黃珊珊這樣說

新增3境外移入！自印尼及印度入境

新增3境外移入！自印尼及印度入境

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

康橋國際2學生抗體陽性　陳時中說明

康橋國際2學生抗體陽性　陳時中說明

關鍵字：

印度疫情新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面