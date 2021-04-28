印度變種病毒「全球17國」現蹤！　世衛：成長率高於其他病毒株

▲印度第二波疫情肆虐，卻面臨氧氣供應不足的狀況。（圖／路透）

文／中央社日內瓦27日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，造成印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情急速惡化的變種病毒株，如今已在全球10多國找到確診病例。

法新社報導，世衛表示，截至今天為止，最早在印度出現的COVID-19變種病毒株B.1.617，已在至少17國上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫的1200多個序列中檢測到。

世衛在每週更新的例行疫情報告中說：「上傳序列中，大多來自印度、英國、美國和新加坡。」

▲印度新冠肺炎災情慘重，火葬場燒屍體。（圖／路透）

世衛近期把B.1.617列為「引關注變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「引疑慮變種」（variant of concern）。

「引疑慮變種」的標籤會意味著B.1.617比原始病毒更危險，例如它可能更易於傳播、更致命，或使疫苗無法發揮作用。

印度正面臨疫情大爆發，確診病例與病歿人數都巨幅增長，讓人愈發擔心變種病毒株可能引發大災難。

印度染疫人數爆炸性成長，光27日就記錄到35萬個確診病例，將全球染疫人數推升到1億4770萬人。COVID-19迄今在全世界奪走310多萬條人命。

世衛承認，依GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，「B.1.617成長率高於印度其他現有病毒株，暗示它傳播力可能增強」。

但世衛也強調，其他流傳的病毒株同樣顯示出傳播力增強，種種因素「或許在印度疫情激增起了相當的作用」。

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