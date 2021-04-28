病夫求醫遭拒快斷氣！印度妻不甩新冠　「嘴對嘴急救」揪心畫面曝

▲印度婦女為救病夫，竟不顧新冠病毒，直接「嘴對嘴」為他進行急救。（圖／翻攝自Facebook／Feni Journal）

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方邦阿格拉（Agra）一名45歲婦女雷努（Renu Singhal），踩著三輪車帶染疫的丈夫四處求醫時，因不忍見到命危的丈夫無法呼吸、氣喘吁吁的樣子，竟不顧丈夫身染頑疾，直接「嘴對嘴」為丈夫進行人工呼吸急救，令人動容。

綜合當地媒體報導，自從雷努的丈夫辛格（Ravi Singhal）染疫後，雷努便一直踩著三輪車，帶丈夫四處求醫。然而，印度愈發嚴峻的疫情讓醫院人滿為患，已有3家醫院以病床爆滿、缺乏供氧設備，而拒絕了這對夫妻。

眼見奄奄一息的辛格越來越虛弱，除了發燒外，還一直喘不過氣，於是雷努趕快來到第4所醫院前，苦苦央求醫護人員為丈夫進行治療，但忙碌的醫護實在抽不開身。只能呆坐車上的雷努，不忍見丈夫一點點地死去，竟不顧辛格已確診，直接「嘴對嘴」為丈夫進行人工呼吸急救，場面令人動容。

儘管雷努積極挽救丈夫的性命，但當醫護人員趕來時，辛格已在三輪車上死去，而雷努也因與丈夫有過接觸，而被迫隔離。目前相關醫院並未就此事作出回應，但當地醫生告訴媒體，印度的情況很糟，「政府之前承諾，我們每週可以獲得50瓶氧氣，但他們現在只供應5瓶給我們，我們真的別無選擇。」

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