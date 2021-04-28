印度寶萊塢明星搭機逃…狂曬海灘辣照挨轟！　馬爾地夫成避難勝地

▲寶萊塢明星搭機避難，狂曬海灘辣照挨轟。（圖／翻攝自IG／@dishapatani、@ranbir_kapoooor）



記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎確診數超過1700萬，造成將近20萬人死亡，在國家面臨慘重疫情之際，許多印度富豪和寶萊塢明星竟紛紛趁封鎖之前，搭機逃出國避難，甚至在社群網站曬出愜意渡假照，和國內慘況形成鮮明對比，也引發網友砲轟。

根據《每日星報》報導，印度寶萊塢收入第六高的演員卡浦爾（Ranbir Kapoor）19日帶著女友巴特（Alia Bhatt）趁著封鎖前，搭機飛往馬爾地夫，還高調在Instagram貼出在孟買機場準備出境的照片，引發網友砲轟。

雖然有不少印度媒體以花邊新聞報導，但也遭來批評，紛紛在底下留言表示，「你們真的是很自私」、「人們正在死亡邊緣掙扎，而你們卻悠哉渡假」、「你們真的非常可悲」。

除此之外，女星巴坦妮（Disha Patani）和男星史洛夫（Tiger Shroff）同樣搭機到馬爾地夫避難，還在IG中曬出在海邊的清涼辣照。女星沙菈阿里汗（Sara Ali Khan）和卡普（Janhvi Kapoor）同樣在IG貼出在馬爾地夫別墅內做瑜珈、跳舞、享受美食美景的影片。

還有不少天王級明星未在這次的疫情中發聲被批評，而男星沙爾曼汗（Salman Khan）則在25日送食物到前線給醫護人員、工人和警察，但此舉也被網友批評，沙爾曼汗此舉只是想宣傳他即將上映的新電影。

Bollywood star Salman Khan sends food packets to frontline workers #COVID19 pic.twitter.com/Y60RWbkRsY — NDTV (@ndtv) April 25, 2021

新德里的私人飛機公司「Club One Air」執行長梅赫拉（Rajan Mehra）表示，不僅是超級富豪，只要是能付得起私人飛機花費的人，全都搭機出境了。印度包機服務公司（Air Charter Service India）負責人則表示，公司有12趟飛往杜拜的包機航班，每趟航班都客滿。

包機服務公司Enthral Aviation發言人說，他一天就接到80次飛往杜拜包機的詢問，目前從孟買租一架13人座的包機到杜拜費用3萬8000美元（約新台幣106萬元），租用一架6人座的包機費用為3萬1000美元。

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