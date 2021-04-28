威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

▲威廉王子夫婦（前排）與哈利王子夫婦（後排）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國威廉王子與弟弟哈利王子先前爆出不合傳言，兩人在祖父菲利普親王的葬禮上交談畫面也引發外界眾多揣測。現有英國媒體報導，威廉對哈利的妻子梅根（Meghan Markle）懷恨在心，是王室內部最深的分裂，而這全都是因為他「永遠無法原諒」梅根對凱特做過的事。

根據《每日星報》報導，據知情人士透露，威廉王子對梅根「對待凱特的方式」懷恨在心，即使妻子凱特與哈利之後和好，威廉也永遠不會原諒梅根。英國《每日郵報》王室作家伍頓（Dan Wootton）透露，威廉的怒火已經持續了一年多，而造成兩人關係破裂的原因，可以追溯到梅根在與哈利進行婚禮前的「頭冠門」（Tiaragate）事件。

▲威廉王子與凱特。（圖／路透）

當時傳聞，梅根要求在婚禮上配戴哈利母親「黛安娜王妃」的頭冠。作家斯考比（Omid Scobie）與杜蘭（Carolyn Durand）在哈利與梅根的新傳記《尋找自由》一書中提到，梅根想要提前查看頭冠，但她並未向女王御用造型師安吉拉凱利（Angela Kelly）預約。安吉拉向她表示，自己無法從溫莎城堡去到倫敦的白金漢宮，「很抱歉，這些珠寶是有規定的，它們被嚴密地保管著，不能因為妳的髮型師在那，妳就要求馬上拿到頭飾。」

白金漢宮一位消息人士指出，當時哈利王子感到極其憤怒，因為他認為未婚妻遭受了怠慢，在一場激烈的爭論中，女王告訴哈利，「梅根不能想要什麼，就必須得到什麼，這王冠也是我給她的。」不久後就傳出，梅根在威廉與凱特居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）因為工作人員與凱特產生矛盾。凱特說，「這我不能接受，他們是我的工作人員，而我在跟他們說話。」

▲凱特王妃於菲利普親王葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

王室作家伍頓引述匿名人士指出，凱特曾試圖幫助梅根理解王室生活的責任，但她的努力卻總是被誤解，梅根在歐普拉專訪中提及凱特後，使得雙方摩擦達到了高峰。伍頓表示，凱特無法報復梅根，因為內部消息人士說，「儘管凱特在公眾面前逐漸增加自信，但她是非常敏感的女人，她喜歡盡可能地待在背後支持她的家人與國家，而威廉認為凱特受到的對待是不公平的。」

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