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長髮妹「脫褲騎男伴」公園草坪上狂搖！　她拍片氣炸：小孩都在看

記者吳美依／綜合報導

英國白金漢郡發生離譜事件，一名長髮女下半身赤裸，以「騎乘」姿勢跨坐男伴身上，在公園草坪上公然發生性行為，完全不介意他人眼光，也不顧旁邊有一群年幼孩子目睹一切。一名母親帶著小孩出來玩，被2人誇張行徑氣壞，一邊質問一邊錄下「活春宮」畫面，並將過程分享至社群媒體上，引發熱烈討論。

影片中，媽媽強忍怒氣表示，「不好意思，這裡有小孩，你們卻在這裡做愛？」她聽見男方一派輕鬆地回應，立刻反問，「你們覺得這樣是對的嗎？」這對男女連忙認錯，但卻絲毫沒有改變姿勢，半裸女子依然跨坐在男伴身上。

▲▼英國愛丁堡運動場（Edinburgh Playing Fields）一對男女在草坪上演活春宮。（圖／翻攝Snapchat@Laticia Deee Meee）

▲英國愛丁堡運動場（Edinburgh Playing Fields）一對男女竟在公園草坪上演活春宮。（圖／翻攝Snapchat@Laticia Deee Meee）

這位媽媽終於忍不住暴怒，「那妳為什麼還坐在他身上，在公園裡亂搞？我的孩子才7歲！」，甚至忍不住爆粗口，「放尊重點好嗎？」此時，女方才從男伴身上爬下來，「我知道，我們搞砸了」。媽媽聽見半裸女抗議未經同意被拍攝，不甘示弱地回應，「對，我會拍攝是因為你們在天Ｘ的公園裡做愛！」

《每日星報》報導，此事件發生在艾爾斯伯里（Aylesbury）的愛丁堡運動場（Edinburgh Playing Fields），影片在論壇Reddit和各大社群媒體上瘋傳。許多網友都震驚得說不出話來，「哇。我只能說，哇嗚」，還有一位當地居民諷刺表示，「繼續保持優雅哦，艾爾斯伯里」。

泰晤士谷警方（Thames Valley Police）發言人證實，他們23日下午3時50分左右接獲通報，但目前尚未逮捕任何嫌犯，「此案已經被登記在案，我們目前仍在調查中，試圖查出違法民眾的身分」。

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