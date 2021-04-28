兒子女婿「夾屍三貼」20km！印度救護車狂缺　機車載亡母送火葬場

Heart-wrenching—A mother in her 50s dies of #COVID19 after she had low oxygen. But there’s no ambulance, so her dead body is carried by motorbike—by her son & son-in-law, her corpse wedged in-between her sons, ferrying her home. Heart-breaking for India .pic.twitter.com/9HkC5rWnbi — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 27, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎「致命疫情」重創印度，目前該國死亡人數已逼近20萬。在疫情嚴峻、死亡人數節節上升的情況下，救護車和運屍車數量早已供不應求。最近有一名50歲染疫而死的婦女，因為找不到車輛將其屍體運到火葬場焚化，於是兒子和女婿被迫用一輛機車，將她夾在中間，送往火葬場。

綜合《今日印度》等外媒報導，印度安得拉邦（Andhra Pradesh）斯里卡庫蘭（Srikakulam）一名50歲婦女在染疫後，因治療不及在家中病逝。患者過世後，家屬希望醫院能為他們派出一輛救護車，好將她的遺體送到火葬場進行火化。

▲兒子和女婿用機車將遺體夾在中間，送往火葬場。（圖／翻攝自推特／@DrEricDing）

不過醫院的救護車現在也供不應求，死者家屬的請求遭拒，當地其他人也害怕在運屍過程中受感染，都不願意將家中的車輛借出。於是，死者的兒子決定用機車將母親遺體載往火葬場。他和死者的女婿一同合作，倆人一前一後地坐在機車上，並將遺體夾在中間，騎行20公里「運屍」。

途中，一名警察見他們使用「三貼」的方式騎車，立刻將他們攔下，兒子極力向警員解釋他們的無奈，才讓這起悲劇曝光。影片上傳網路後，許多人都震驚於印度的疫情嚴重程度，也紛紛獻上祝福，希望印度能早日脫離病毒的折磨。據悉，老人的遺體最終被順利帶到火葬場焚化。

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