色叔酒後想性侵20歲姪女　醒來發現被她男友「斬斷生殖器」餵豬

▲男醒來發現，生殖器遭人斬下並餵豬。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名20歲女子遭36歲叔叔性侵未遂，她逃脫後向男友求救，男友一怒之下和表弟一同帶色叔叔到甘蔗田教訓，不但把人揍昏還割下生殖器和睪丸，全都拿去餵豬吃。

事件19日發生在巴西北部的奧柳斯達瓜鎮(Olhos D'Agua)，36歲男酒醉後突然起色心，試圖性侵20歲姪女，不過對方及時擋住他的路並且順利逃脫，他便倒在家中呼呼大睡，後來被侄女的男友叫到外面談判，一抵達現場就遭到2男毒打，被打到失去知覺，醒來發現自己慘被閹割。

醫生羅伯(Felipe Lobo)表示，由於男子的生殖器已被餵豬吃掉，所以他們無法協助接回，「他的陰莖和睪丸完全被切斷，外生殖器完全消失，我們唯一能做的只能幫他止血和清理傷口」。

警官史蒂芬(Stephan da Silva)表示，雖然派出大批警力搜尋斷根，但是一無所獲，「這個案子非常特殊，甚至非常不人道」，目前已將男友與表弟逮捕到案，尚未確定是否會依性侵未遂罪起訴叔叔。