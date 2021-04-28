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三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

▲▼三星集團李健熙2011年出席首爾全國經濟人聯合會（FKI）執行董事會議。（圖／路透社）

▲三星李健熙病逝，留下總計超過26兆韓元的財產。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團前會長李健熙（이건희）於去年10月25日病逝，享壽78歲，留下集團旗下的三星電子、三星生命、三星物產持有股份、美術品、首爾漢南洞豪宅、愛寶樂園土地與多項不動產總計共超過30兆韓元的財產，由於本月30日是向南韓政府申報遺產稅的最後期限，三星電子今（28）日代表家屬發佈新聞稿，公開李健熙遺產稅的繳款與後續財產捐贈計畫。

根據估算，家屬須繳交共12兆韓元（約新台幣3001億元）的遺產稅，不僅是南韓政府去年徵收遺產稅總額的3至4倍，且還是在其國內、全球之中規模最大的遺產稅。

根據《韓聯社》報導，李健熙的家屬為遺孀洪羅喜（홍라희）、長子三星電子副會長李在鎔（이재용）、長女新羅酒店社長李富真（이부진）、次女三星福祉財團理事長李序顯（이서현），除了須分次繳納超過12兆韓元的遺產稅，依照李健熙生前的遺志，將財產的60%全數回歸社會。

▲▼三星集團會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）

▲三星集團會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）

包括捐出1兆韓元成立傳染病專科醫院與做為兒童癌症與克隆氏症等1萬7千多名罕病病童的治療費用，以及將名下蒐集的1萬1千多件美術品與2萬3千多件畫作捐給各博物館。

報導指出，考量到南韓國內與全球各國飽受新冠疫情所苦，為求建構更足夠的基本醫療設施，在捐贈的1兆韓元醫療資金中，撥出7千億韓元對抗傳染病，其中5千億韓元將優先做為建立南韓第一間的傳染病專科醫院「中央感染病專科醫院」，設立一般病房、重症加護病房、負壓隔離病房、生物安全檢驗室等，備有多項尖端高科技醫療設備，成為服務150床、具世界級規模的醫院。

另外2千億韓元則是捐給南韓疾病管理廳轄下的國立感染病研究所，除了擴建研究機構、添購高科技設備，並資助傳染病疫苗與治療藥物研發。

▲▼三星會長李健熙病逝，其子女李在鎔、李富真、李敘顯繼承與集團分工問題備受矚目。（圖／CFP）

▲三星會長李健熙的子女李在鎔、李富真、李敘顯。（圖／CFP）

而李健熙生前特別關懷罹患癌症、罕見疾病的病童，因此家屬決定投入3千億韓元，做為未來10年援助血癌、淋巴癌等1萬2千多名病童，以及患有克隆氏症等罕見疾病的5千多名病童，共1萬7千名兒童的醫療費用，家屬指定首爾大學兒童醫院為統籌捐款的主管機關。

李健熙生前收藏的美術品《仁王霽色圖》（國寶216號）、《秋聲賦圖》（寶物1393號）等總計60件的指定文化財（國寶14件、寶物46件），以及古代流傳下來的遺物、古書、古地圖等個人蒐藏古代美術品共2萬1600多件，將會捐給國立博物館，而部分近現代美術品則依作家的生長背景與區域，捐給大邱、全羅南道、光州當地的美術館。

南韓美術界人士推估，李健熙生前持有美術作品與國寶等總鑑定價格為2至3兆韓元，市價則超過10兆韓元。

▼李健熙生前蒐集的多件國寶與美術品，將捐贈給南韓國立現代博美術館。（圖／達志影像）

▲▼李健熙生前蒐集的多件國寶與美術品，將捐贈給南韓國立現代博美術館。（圖／達志影像）

▲▼李健熙生前持有的南韓西洋畫家李仲燮《黃牛》，將捐給國立現代美術館。（圖／達志影像）

▲李健熙生前持有的南韓西洋畫家李仲燮《黃牛》。（圖／達志影像）

家屬計畫將在5年內分成6次依序繳交遺產稅，而本月30日申報遺產稅時則將先繳出2兆多韓元的遺產稅。三星集團表示，「李健熙會長生前不斷強調企業有社會責任，因此將會遵照其遺志，推動各種計劃，將遺產回歸社會。而三星電子等相關人士也強調，將會透過『事業報國』等社會貢獻精神實踐創業理念，實現再創嶄新的三星。」

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