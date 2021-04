加護病房濺血！患者轉院前斷氣　印度醫護遭「棍棒攻擊」影片曝　

▲印度醫療資源已嚴重不足。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

印度27日新增36萬2770例確診、死亡數超過3000人,創下疫情爆發以來的最高紀錄。隨著病患不斷湧入醫院,該國的醫療資源也接近崩潰,而病患的親屬看到親人在無法治療的狀況下斷氣,情緒更是由心急轉向憤怒,甚至出現毆打醫護人員的狀況,讓加護病房的地板滿是血跡,而攻擊影片也全在網路上曝光。

Family of woman who died of Covid19 today at Delhi's Apollo Hospital assaulted doctors/staff, drew blood, damaged property etc. Cops had to be called in. Several such violent attacks on docs being reported. Ghastly collision of grief and a system overwhelmed. @IndiaToday pic.twitter.com/AbFmOQf7PE