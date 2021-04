達爾文抓交替？網紅雙尬吊挖土機淪「人肉鐘擺」　頭骨碎裂險慘死

▲維泰克去年7月表示,自己因發生事故而受傷。(圖/翻攝自Instagram@jeff)

記者羅翊宬/綜合報導

網紅為了吸引觀眾與粉絲們的眼球、博取更高的點閱率,經常想方設法拍攝奇怪主題的影片,不過若處理不慎恐怕會淪於達爾文的「物競天擇」下場!美國一名網紅維泰克(Jeff Wittek)從上周起開始上傳一系列影片,解釋他破相的原因,當時他被朋友當作「人肉鐘擺」吊掛在挖土機上,最後不慎跌落重傷。

根據英媒《太陽報》,其實從去年後半年起,就有部分死忠的粉絲發現,在維泰克拍攝的相片中,不僅他經常戴墨鏡、眼罩出場,甚至頭部左邊還有明顯的傷勢,不過一直以來他都沒有公開解釋到底是怎麼受傷的,直到上周起,他才開始上傳一系列的影片,解釋自己為何受重傷,還帶有警世意味,要粉絲別輕易做出這種傻事。

維泰克上周起開始在Youtube頻道上傳系列影片「別在家做這些事」(Don't Try This At Home),在本月22日上傳的第二集影片《我是怎麼破相的》(HOW I BROKE MY FACE )中,他解釋了事故發生的原因,以及後續他在醫院接受治療的過程。

▲維泰克被當作「人肉鐘擺」,吊掛在挖土機吊臂上。(圖/翻攝自Youtube@Jeff Wittek)

事故的起因為維泰克想要拍攝搞笑影片,他與一群朋友到海邊進行拍攝,其中還包括一名網紅朋友多布里克(David Dobrik),當時大家想到一個獵奇的點子,就是將維泰克綁在海邊挖土機的吊臂上,再由多布里克操縱挖土機,讓維泰克當起「人肉鐘擺」。

該集影片的後半段中,當被綁在吊臂上的維泰克晃了幾下後,竟然身體不幸撞上吊臂,直接來場「親密式接觸」,之後更沉入大海,朋友見到不對勁後嚇得趕緊上前援救。

維泰克送醫後,被診斷出頭骨9處碎裂、眼窩碎裂、髖關節與腳部骨折、腿部韌帶撕裂、臀部骨折,差點命喪黃泉,當他躺在醫院的病床時,朋友們驚呼,「天啊~我們以為你死掉了!」

▲維泰克在挖土機事故後,眼窩留下傷疤。(圖/翻攝自Twitter@jeffwittek)

維泰克在影片中表示,「當我從醫院醒來時,我非常的痛苦,我的眼窩碎了,幾乎失去整個雙眼,我以為我要死掉了。」

在經過後續的治療與復健後,維泰克逐漸從傷痛中康復、好轉,目前除了眼窩還留下疤痕外,以完全解除失明危機、生命也無任何大礙。他透露,在事故後就未曾與操縱挖土機的多布里克聯絡,且根本沒有好好關心、照顧他,兩人幾乎完全不講話。