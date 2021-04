哈利嚇壞了！返英奔喪受到「皇室冷寞對待」...恐不參加母親冥誕

▲英國王子哈利17日參加菲利浦親王喪禮。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

哈利王子本月9日獨自返回英國奔喪,但卻傳出哈利在奔喪期間受到家人十分冷淡的對待,讓他非常驚訝,因此有可能連7月母親黛安娜的雕像揭幕儀式,他都不會返回英國參加。

根據《每日郵報》報導,哈利在本月中獨自返回英國參加祖父菲立普親王的喪禮,但在返英期間,卻受到其他皇室家人的冷眼對待,因此可能不打算在7月時,再度回英國參加在肯辛頓宮外低地花園(Sunken Garden)舉行的母親黛安娜60歲冥誕雕像揭幕儀式。

▲菲利普親王逝世,威廉與哈利王子兩兄弟入場時,並未並肩同行。(圖/路透)

王室專家邁爾斯(Russell Myers)在「談話無線電」(talkRADIO)廣播電台專訪時透露,「某些家人確實冷淡的對待他,也許這讓他感到有些震驚。」因此他認為,哈利在夏天時可能會使用「女兒即將出生」作為「不方便面對家庭的方便藉口」(As a 'convenient excuse' not to 'face the family'.)

▲英國哈利王子夫婦將於初夏產下第二個孩子。(圖/達志影像/美聯社)



邁爾斯也透露,據他了解,哈利應該還是想回來參加,且他的哥哥威廉王子和嫂嫂凱特王妃也會非常歡迎他,但由於梅根即將在夏天臨盆,因此此事也充滿了變數,「很多因素將決定過渡時期的情況,我認為我們也將意識到歐普拉訪問所帶來的不良影響。」