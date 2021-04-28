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印度單日逾36萬確診3200死「雙雙破新高」！　火葬場超載急加開

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

▲印度火葬場24小時運作，病逝者家屬仍需排上數個小時的隊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重，過去24小時錄得超過3000名病例死亡，創下紀錄新高，新增確診病患也突破36萬例。根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度累計確診病例已達1763萬6307人、共19萬7894死。

綜合外電報導，印度疫情自1月下降後，於4月迎來新一波高峰，過去24小時錄得確診病例36萬2770例、3286名病患病逝，這是印度第一次錄得單日突破3000死的情況，不論確診或病逝均來到疫情新高。

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲▼印度疫情失控。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度疫情。（圖／達志影像／美聯社）

周二（27日）也是印度單日確診破30萬的連續第七天，同時是單日死亡逾2000人的連續第八天。與約翰霍普金斯大學疫情地圖統計的19萬7894死不同，印度官方統計的病逝人數已經來到20萬1106例，是全球第4嚴重的國家。

全球病故數最多當屬美國，累計57萬3355死；第二順位的巴西則是39萬5022死；第三順位的墨西哥病故人數達到21萬5547人。

大量病死病患必須火葬，但印度全國多地的火葬場已經日以繼夜趕工，仍無法企及等待火葬的高度需求，連續高溫甚至讓火葬設施都出現內部熔化損壞的情況。首都德里的火葬設施不足，連公園和公共空地都被用作臨時火葬場，甚至必須搭設柴堆將遺體露天火化。

▲▼ 印度疫情。（圖／路透）

▲火葬場必須在空地搭建柴堆，以火化更多遺體。（圖／路透）

位在德里「Sarai Kale Khan」的火葬場就至少搭建了27個新的柴堆，在附近的公園也搭建了數十個柴堆，以消化大量被運送至此的遺體。儘管火葬場24小時火力全開，但大量病逝者的家屬仍需等上數個小時，才能讓已故的親人得以火化。

此前報導指出，印度確診人數尚未迎來高峰，專家估計未來數周內可能會看見連續單日超過40萬確診的情況，死亡人數也會隨之劇增。此刻印度醫療、葬儀體系幾近全面崩潰，美國、歐盟等國包括台灣在內，均表示將為印度提供援助。

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