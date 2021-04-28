台海情勢「好壞參半」　美智庫：解放軍若失算將招致災難

▲中國解放軍閱兵典禮。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國智庫「蘭德公司」（RAND）指出，台海目前局勢「好壞參半」，雖然美國履行政治承諾、採取軍事行動介入兩岸衝突的意願充滿不確定性，使得北京越來越懷疑其威懾行動可信度，但此情況在川普時代有所改善。此外，解放軍經驗不足，若還沒準備好與美軍作戰，就出兵統一台灣，可能捲入高風險衝突之中，「任何失算都可能是一場災難」。

根據蘭德公司，好消息是，雖然中國堅稱有權實施「統一」，同時「精心編造出謊言」，宣稱中華人民共和國與中華民國事實上已經是一個國家，且激烈措辭、公開展示軍力的頻率越來越高，但似乎對於台海現狀感到滿意。

壞消息是，中國在台灣議題上沒有什麼限制，如果台灣正式宣布獨立，或者中共認定其「統一幻想」失去可信度，解放軍就會入侵台灣，而且可能勝利。

▲中國高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）

蘭德公司指出，中國在1996年台海飛彈危機後，展開軍事現代化的長遠計畫，並且獲得爆炸性經濟成長的支持，解放軍從上到下完整轉型，成為現代化軍隊，如今陸海空軍都是世上規模最大、最先進的其中一批部隊，且主要任務劍指台灣。與此同時，台灣的武裝力量卻正在萎縮老化，台灣防衛成本超過實際上的承擔能力。

蘭德公司表示，台灣議題是否、何時將透過戰爭解決，取決於中國共產黨，但這不意味著戰爭無法避免，「只要中國持續優先考量其他迫切問題，認為經濟轉型等議題比統一更重要，且持續相信和平方法將會成功，戰爭的不確定風險與成本將足以避免北京軍事侵略，強迫統一」。

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

由於中國軍事崛起，美國對台海實施軍事干預的風險與潛在成本也提高，但不參戰的成本也在攀升，「亞洲國家決定該優先考慮與美國或中國的關係時，都會監督美國如何履行承諾，隨著中國與美國加緊競爭亞洲領導地位，兩國信譽的戰略重要性都在增加中」。

蘭德公司認為，美國可能奮力戰鬥防衛台灣，但華府領袖顯然比較喜歡和平現狀。報告中也提及美國對台「戰略模糊」政策達成的微妙平衡，「美國官員普遍暗示，將在中國入侵的條件下對台軍援……又強調推動台灣獨立的倉促行動或許不會得到美軍支持」。由於華府始終沒有闡明，將如何應對中國可能的軍事行動，「這種含糊性讓人難以確定台灣目前究竟有多安全」。

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