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白宮前國安顧問：台海處於「極度危險」時刻　北京冬奧後將是關鍵

▲▼ 前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國在台海周邊加重騷擾，國際社會對台海發生衝突的擔憂日益增加。此前才有2任美國印太司令警告中國可能對台動武，前美國國家安全顧問、陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster）現也指出，台海處於「極度危險」時刻，台灣必須增強防衛能力，以展現抵禦中國的意志。

根據美國之音報導，4月以來中國軍機幾乎每天進入台灣西南部防空識別區，數量最多達25架次。近日，前川普政府國安顧問麥馬斯特指出，台灣正處於「極度危險」（maximun danger）的時刻，萬一解放軍指揮官真的相信高層的宣傳認為，「嘿，這是習主席要我做的。」一個誤判就可能促成快速升級的衝突。麥馬斯特說，「我認為我們正處於一個極限危險的時間點上，那個危險實際上正在往上增加。」

▲▼麥馬斯特（H.R. McMaster）為國家安全顧問（圖為光頭）；凱洛格（Keith Kellogg）為國家安全會議幕僚長（圖有眼鏡）（圖／達志影像／美聯社）

▲麥馬斯特認為，最關鍵的時間是2022年北京冬奧後。（圖／達志影像／美聯社）

麥馬斯特認為，最關鍵的時間將是2022年北京冬奧與中共20大之後，目前正看到的是，中方意圖使人們對其軍事恫嚇更不敏感的活動，但其他看不見的是，旨在透過經濟及資訊層面收買菁英，以顛覆台灣的意志。

甫卸任的前川普政府副國安顧問博明（Matt Pottinger）認為，台灣必須為自己的防衛做更多，對中國可能的侵犯展現出「抵抗意志」（the will to resist），「這是要顯示，那將會轉化成操作能力，它的形式包括公民防衛兵團、後備兵團、特種行動部隊，以及其他願意為台灣每一寸領土作戰的團體。」

▲▼ 新任白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前任白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）與南韓總統文在寅（右）。（圖／達志影像／美聯社）

與麥馬斯特同為胡佛研究所研究員的博明說，2016年蔡英文當選前，國民黨政府廢除了義務役的一些元素，但這些元素對於類似情況的國家，例如以色列或新加坡來說，都是極為必要的，「你實際上更應該擴大兵役服務的規模，這樣你的對手才會理解，每一個人都有能力作戰，也有打仗的意志。」博明認為，在這方面台灣還有許多需要做的事。

報導提及，多年來美國要求台灣加強自我防衛能力，將國防開支提高到GDP的百分之3，但台灣一直未能達到這個目標。2020年台灣的國防開支為GDP的百分之2.3，已經是創下歷年來新高，而2021年，蔡英文政府的國防開支比前一年增加10.7%，也強調台灣將加重對「不對稱能力」的投資。然而，面對中國不斷增加的軍事威脅，美方官員與專家仍一再提醒，台灣必須加強自我防衛能力。

美國《外交政策》期刊4月初報導，在中國的壓力下，台灣對於自己防疫成就「過度自信」，對疫情以外的議題「缺乏急迫感」，尤其當台灣正處於不安全地緣政治地位。台灣人民和許多美國政治人物都有一個期望，就是美國會在中國侵台時介入，但美國對台海採戰略模糊，意味著台北不能依賴美國援助的擔保。

「美國台灣觀測站」網站共同編輯陳方隅受訪時說，美國一直都在以明示和暗示的方式告訴台灣必須為自身安全投入更多，包括戰略模糊政策的辯論，主要論點之一也是擔心安全承諾「會讓人家搭便車」，使台灣不想自我防衛，即使如最近博明批評台灣兵源不足的問題，但在台灣卻「非常少人討論」。

陳方隅說，蔡英文政府在國防政策上強化台灣安全防衛的意識，外交部長吳釗燮在對美發言或專訪中，都曾以台灣會承擔自我防衛責任來回應美方的質疑，「但對台灣民眾來講，的確大家都沒有意識到這件事。」對於前美國印太司令提出「中國6年內恐進犯台灣」的警告，陳方隅說，以軍事防衛而言，台灣「現在的氣氛的確是沒有這樣的自覺」，這是一個蠻嚴重的問題。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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