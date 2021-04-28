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富豪4千人斬超硬朗…娶AV女優3個月就暴斃！　25歲巨乳嫩妻遭逮

▲▼富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃。（圖番社自推特）

▲25歲嫩妻須藤早貴（左）、77歲富豪野崎幸助（右）。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助在2018年5月24日暴斃身亡，而警方驗屍後發現，野崎幸助體內含有大量興奮劑，而他的25歲嫩妻須藤早貴在28日凌晨被依殺人罪嫌逮捕。據了解，野崎幸助生前縱慾無數，甚至有「4000人斬」的稱號，而他在暴斃前3個月，才剛和曾當過AV女優須藤早貴結婚。

▲▼富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃。（圖番社自推特）

▲野崎幸助和須藤早貴結婚三個月後就暴斃。（圖／翻攝自推特）

根據《日經新聞》報導，須藤早貴28日凌晨被和歌山縣警依殺人罪嫌逮捕。據了解，野崎幸助生前每年都會做3、4次健康檢查，沒想到2018年5月24日卻在家中被妻子發現在床上暴斃身亡，而驗屍後在體內發現殘留大量興奮劑，加上警方發現他的愛犬也在18天前暴斃，質疑兩者死因有關聯，而一切矛頭都指向當年才22歲的須藤早貴。

▲▼富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃。（圖番社自推特）

▲野崎幸助的愛犬也在他過世前18天暴斃。（圖／翻攝自推特）

野崎幸助是日本和歌山知名的紀州富豪，又被稱為「紀州唐璜」，而他是透過高級約會俱樂部認識須藤早貴，當時一晚就豪砸數十萬日幣，一生交往過4000名女子，灑錢將近日幣30億元（約台幣8.2億元）。

須藤早貴回憶初次相遇是2017年底，透過女性朋友介紹認識男方，當時富豪開出結婚條件，每個月會收到日幣100萬元（約台幣27.5萬元），藉此否認犯案，「因為我每個月都覺得會拿到100萬，怎麼可能會是我做的。」

但野崎幸助也被爆料才和嫩妻結婚4個月，卻嫌棄老婆不會做家事，已經在外面找到小三，還曾對朋友說：「比起老婆，新的女友更好。」還打算和嫩妻離婚，沒想到還沒付諸行動，人就過世了，須藤早貴也被質疑是所謂的「粉紅收屍隊」。

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