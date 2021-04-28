美兩黨議員挺台參與WHA！　全球200名政要聲援：支持台灣刻不容緩

BREAKING: #IPAC launches global campaign calling on the @WHOto invite Taiwanto participate in the upcoming World Health Assembly.



If Taiwan is left out, we all suffer.



It's time to #LetTaiwanHelp.



Watch our video statement belowpic.twitter.com/RWwqUFQN4h — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) April 27, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣抗疫表現全國共睹，包括美國在內，全球多國政要和機構都發生力挺台灣參與本次的世界衛生大會（WHA）。美國參眾兩院外委會主席及兩黨議員，還有多國200位政治人物，透過「對華政策跨國會議聯盟」影片，向全球發出支持台灣的聲音。

▲美洲、歐洲和大洋洲多國政要均發聲力挺台灣加入WHA。（圖／翻攝自「IPAC」）

對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於周二（27日）發布一段1分22秒的影片，表態該聯盟發起了一項全球運動，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參加WHA，「如果台灣被排除在外，我們都會難過。是時候『讓台灣幫忙』了。」

影片中來自美國、歐盟、英國、澳洲、愛爾蘭、丹麥、瑞士、捷克、加拿大、紐西蘭、瑞典等國的政要，均發聲力挺台灣，指出台灣在2019冠狀病毒（COVID-19）疫情期間的抗疫表現，無疑已成為全球的典範，且在他國需要援手時，台灣都能及時給予幫助。不只COVID-19，在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時，即便台灣未受影響仍盡力協助他國，但這樣的台灣卻被擋在WHA的大門外，「不僅影響台灣人民的福祉，也讓世界無法從台灣的成功抗疫經驗中獲益」，「請轉推#LetTaiwanHelp。」

美國聯邦參眾議院外交委員會主席於27日，分別透過參眾外委會官方支持台灣參與WHA。民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gergory Meeks）在官方推特錄製影片，力挺台灣參與全球衛生體系，「台灣應該成為全球公共衛生對話的一部分，全球可以從台灣學到很多。」

殷荷菲、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）、參議員史考特（Rick Scott）、柯頓（Tom Cotton）、眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、劉雲平等多位參眾議員也都透過推特支持台灣參與WHA。