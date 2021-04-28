印度醫療崩潰出境包機每天客滿　寶萊塢明星富人國外曬美照被轟

▲印度疫情失控。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里27日專電

印度第二波疫情來勢猛烈，導致醫療系統崩潰，許多印度富人和寶萊塢明星紛紛包機或搭乘私人飛機逃離印度，甚至還有寶萊塢明星在社群媒體分享度假照片，引起批評。

印度受到第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重衝擊，加上中央與各地方政府管理不善，印度醫療系統崩潰，許多病患在沒有醫療資源下死亡，富人與窮人一樣都拿不到病床。

印度單日新增新冠肺炎病例連續多日超過30萬例，過去24小時新增病例32萬3144例，雖然比前一日35萬多例稍降，但疫情仍未改善。綜合印度經濟時報（Economic Times）等媒體報導，疫情讓許多有錢人和寶萊塢明星，都想辦法要離開印度。

「只要讓我（從印度）出去，什麼地方都可以。」一家私人飛機租賃公司負責人羅賓遜（Charles Robinson）表示，他的印度客戶只要能把他們送離印度，不介意去任何地方，或者以任何方式離開印度，甚至有客戶要求他們研究如何以直升機載他抵達邊境，然後再前往其他地方。

印度包機服務公司（Air Charter Service India）負責人則表示，公司有12趟飛往杜拜的包機航班，每趟航班都客滿。

另一家包機服務公司Enthral Aviation發言人說，他一天就接到80次飛往杜拜包機的詢問。公司已從國外購買更多飛機，以滿足需求。從孟買租一架13人座的包機到杜拜費用3萬8000美元（約新台幣106萬元），租用一架6人座的包機費用為3萬1000美元。

不過，因印度疫情嚴重，包括英國等愈來愈多國家和機場都對印度關閉航班往來，這讓機票更加難求，機票價格也不斷上漲。

▲寶萊塢明星巴坦妮日前曬出在海灘的美照，與印度國內慘烈疫情形成鮮明對比。（圖／翻攝自Disha Patani推特）

但席迪圭的弟弟、導演夏瑪斯（Shamas Nawab Siddiqui）不同意席迪圭的觀點，他推文說：「為什麼這麼生氣，哥哥？每個人都有權利去任何地方，每個人都納稅，為建設國家做出貢獻，那你呢？你告訴我，你為社會做了什麼？」他建議哥哥應該出去幫助至少5名新冠肺炎患者，而不是坐在這裡批評同行。

另外，包括沙魯克汗（Shah Rukh Khan）、沙爾曼汗（Salman Khan）、阿米爾汗（Aamir Khan）、阿克夏庫瑪（Akshay Kumar）等寶萊塢天王級明星，也因為對這波疫情保持沉默而遭受批評。

此外，一些寶萊塢明星如巴坦妮（Disha Patani）、沙菈阿里汗（Sara Ali Khan）、卡普（Janhvi Kapoor）等人，在印度疫情惡化、每天死亡人數不斷攀升之際，還在社群媒體張貼自己在馬爾地夫等度假勝地穿著泳裝照享受美食、美景的照片，雖然有不少印度媒體以花邊新聞報導，但也遭來批評。

印度男演員席迪圭（Nawazuddin Siddiqui）就批評這些寶萊塢明星說，當成千上萬的人在疫情期間為拯救親人生命而掙扎努力之際，這些分享度假照片的名人應該感到羞愧。

席迪圭又說：「當人們沒有食物可吃，而你卻像流水一樣在花錢，真是可恥。」