美參眾院外委主席挺台參與WHA　多位議員推文：全球可和台灣學習

▲世界衛生大會將在5月舉行。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國聯邦參眾議院外交委員會主席今天分別透過參眾外委會官方支持台灣參與世界衛生大會（WHA），多位美國國會議員也透過推特呼應，並呼籲國會通過支持台灣參與WHA決議案。

民主黨籍眾議院外委會主席米斯克（Gergory Meeks）今天透過外委會官方推特錄製影片力挺台灣參加即將召開的WHA。他表示，台灣有意義參與全球衛生體系歷史悠久，台灣應成為全球公共衛生對話的一部分，全球可以從台灣學到許多。台灣在疫情大流行表現優異，在全球持續與疫情作戰之際，台灣與世界分享經驗與絕佳實地操作尤顯重要，可以共同因應疫情大流行與全球公衛未來挑戰。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）也透過參院外委會推文表示，北京排除台灣於國際社會之外的做法，阻礙疫情大流行的恢復與因應。參議院應通過他與參院軍事委員會共和黨首席議員殷荷菲（James Inhofe）的提案，支持台灣參與WHA。

殷荷菲、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）、參議員史考特（Rick Scott）、柯頓（Tom Cotton）、眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、劉雲平等多位參眾議員也都透過推特支持台灣參與WHA。

梅南德茲與殷荷菲於3月中旬重提法案，要求美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA之後，都須說明美國改變或精進那些挺台作為。法案表示：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

眾議院民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）則率先於2月18日提出協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案。法案並在3月25日於眾院外委會無異議通過。法案指示美國國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。