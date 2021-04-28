伊朗武裝快艇「異常高速」逼近！　美巡邏船波斯灣開火示警

記者張靖榕／綜合外電報導

波斯灣局勢持續緊張，美國海軍周二（27日）指出，伊朗革命衛隊快艇於26日晚間在波斯灣北部，突然以異常高速衝向美軍巡邏船「霹靂號」（USS Firebolt），霹靂號警告多次無效後，隨即開火數發示警。



美國海軍發布聲明指出 ，伊朗武裝快艇以告訴進逼，最近一度接近到僅距68碼（約62公尺），動機不明，導致遭到「騷擾」的美軍巡邏船「霹靂號」在發布無線電和擴音器警告未果後，被迫開火示警。當時「霹靂號」正和美軍巡邏艇「Baranoff」在當地公海進行例行巡邏。

▲美軍巡邏船「霹靂號」在危急情況下開火示警。（圖／翻攝自推特「@GeopoliticalCen」）

美國海軍強調事發期間不斷主動聯繫對方船隻，並溝通降速和轉向，同時做好船上部署，以免出現誤判或擦槍走火的情況。

軍方並釋出一段18秒的影片，畫面顯示夜晚的波斯灣海面亮著數盞燈，實際上至少有3艘船，在影片接近結尾時可清楚看見其中一艘船發射一個物體，閃著亮白光的物體先是高速接近海面後反彈至空中，但詳細細節目前尚不清楚。

美國海軍以巴林為基地的第五艦隊發言人瑞巴里奇（Rebecca Rebarich），在接受《美國軍事新聞》（American Military News）訪問時表示，她無法立即證實該段影片，是否顯示發射的是一發追跡彈。

#US release statement & imagery of 26 April encounter between 3 Iran (IRGCN) fast attack craft and USS Firebolt (@USNavy) & USGC Baranof (@USCG) that resulted in warning shots fired from Firebolt https://t.co/mg5UnlsBi1 pic.twitter.com/m9VLDThCf0 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 27, 2021