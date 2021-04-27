雙胞胎姊妹整形當分身！男友也共用「天天3人行」　還想同時懷孕

▲澳洲雙胞胎共享男友。（圖／翻攝自IG／annalucydecinque，下同）

記者閔文昱／綜合報導

旅遊生活頻道「TLC」一檔名為《Extreme Sisters》（至尊姊妹）的實境秀，日前找來一對雙胞胎姊妹分享生活，想不到她們除了與其他雙胞胎一樣擁有好感情、分享生活中大小事物外，就連「男友」也是一起共享，甚至還想同時懷上男友的孩子。前衛的想法透過節目播出後，馬上就引發不少討論。

這檔歐美實境秀主要會邀請雙胞胎姊妹上節目，並分享與一般手足的生活之間有何差異。不過一對35歲的澳洲雙胞胎安娜與露西（Anna and lucy DeCinque）她們不僅感情要好、做什麼事幾乎都黏在一塊外，就連外表也會打扮的與對方非常相近，還特地花了500萬台幣去做微整型以讓彼此長像達到「幾乎一樣」，宛如是對方的分身一般。

安娜與露西還擁有1個「共享男友」。據節目內容顯示，她們本來都有各自的男友，不過在2012年時，她們同時愛上了40歲的機械師班（Ben Byrne），之後便開始了「3人行」的生活，不僅會一起約會、出遊，就連睡覺都是睡在同一張床上，而其中1人想要與班發生親密關係時，另1人也會一起加入，完全不會因此吃醋。

姊妹倆表示，未來她們都想一起嫁給班，並「同時」懷上他的孩子。不過澳洲法律目前並不允許一夫多妻制，因此真的想要組建這奇特關係的家庭，恐怕並不是這麼容易。對此，許多網友也發表了看法，認為「好誇張，這對姊妹應該看了精神科才對」、「完全破壞了家庭關係」、「太過頭了，好病態」。