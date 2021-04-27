辣媽命喪手術台！揪團出國「廉價整形」慘死　同行女整到腎衰竭

▲ 基安娜特地到墨西哥整形卻不幸喪命。（圖／翻攝自臉書／Keuana Weaver）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州一名女子今年1月瞞著家人搭機到墨西哥，接受廉價腹部整形，未料在手術中身亡，遠在聖地牙哥的親友接獲通知才發現她客死異鄉。與她同行的另外二名美國女子也前往同一間診所整形，皆由同一名醫師動刀，手術也都不如預期順利。

《每日星報》27日報導，38歲女子基安娜（Keuana Weaver）今年1月29日在墨西哥下加州提華納市一家整形外科診所的手術台上死亡。她生前育有一名13歲和一名1歲的孩子，先前僅告訴家人有意整形，但從未提及飛到墨西哥動刀一事。

基安娜的母親蕾妮（Renee Weaver）表示，她透過電話得知女兒的死訊，才知道基安娜飛到墨西哥。當地慈善組織透露，整形診所還寄信通知蕾妮，將6700美元（約新台幣18.7萬元）的手術費用退還給基安娜。

基安娜當時與二名女子一起飛往墨西哥，三人都到同一間診所接受整形手術，主治醫師也是同一人。當地媒體報導，她們其中之一因手術導致腎衰竭，正接受透析治療，另一人則已住院二週。下加州醫學委員會已將本案提交專業整形外科醫生組織，但該診所目前正常營業。

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