致力爭取新冠疫苗！文在寅會見諾瓦瓦克斯CEO　擬延長技術移轉契約

▲文在寅27日在青瓦台召見諾瓦瓦克斯CEO爾克。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅今（27）日下午在青瓦台接見訪韓中的美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯（Novavax）執行長爾克（Stanley Erck），是繼兩人今年1月20日視訊會議後的第二場會面。他向爾克稱讚，諾瓦瓦克斯所研製的新冠疫苗在防堵英國、南非變種病毒上具有效力，在臨床實驗上的防疫功效卓越，請無須倚靠超低溫冷凍技術貯存。

根據韓媒《News1》報導，青瓦台發言人朴炅美（박경미）在報告中指出文在寅與爾克已於27日下午3時完成兩人第二度的會談。對於文在寅的稱讚，爾克表示，「看來文在寅總統比我更了解諾瓦瓦克斯疫苗的功效呢！未來諾瓦瓦克斯疫苗將結合流感疫苗，只需接種一次，就能有對流感、新冠肺炎的預防效果。」

爾克對文在寅說道，「諾瓦瓦克斯從一年前就與南韓的SK生技公司展開合作、互相學習，SK生技在疫苗產能上算是相當優秀的合作公司，在此我也感謝南韓能全力協助取得疫苗原料。」

根據《韓聯社》報導，南韓政府為求後續新冠疫苗能維持穩定供應，正積極推動延長與諾瓦瓦克斯的技術移轉契約。

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