深海超罕見「小飛象章魚」新物種出現！　打撈畫面曝光

記者王佩翊/編譯

國外科學家先前曾在北太平洋西北部的海底山脈「皇帝海山」發現疑似為「小飛象章魚(dumbo octopus)」的新物種,近日研究團隊也證實,這隻長約30公分的小飛象章魚的確為新物種,並將其命名為Grimpoteuthis imperator。據悉,由於團隊僅取得一個樣本,因此這次特地採用核磁共振(MRI)與斷層掃描(CT)共同進行分析,以保持樣本的完整性,也創下先例。

▲小飛象章魚。非此次發現之新物種。(圖/達志影像/美聯社)



根據期刊《BMC生物學》的最新報告中可以得知,科學家先前在北太平洋海底發現這隻長30公分的生物,儘管被捕捉上岸時,這隻軟體生物已經因為水壓變化而死亡,但仍然對研究提供很大幫助。

當初科學家曾經懷疑這隻生物是小飛象章魚的新物種,經分析,確認為小飛象章魚的新物種,因此也將它命名為Grimpoteuthis imperator。報告顯示,這隻小飛象章魚是成年雄性個體。

團隊的首席科學家亞歷山大(Alexander Ziegler)表示,由於團隊僅有一個樣本,科學家雖然想要分析該生物的內部構造以確認是否為新物種,但又想保持完整性,因此選擇使用核磁共振(MRI)與斷層掃描(CT)進行研究,果真順利完成分析。

