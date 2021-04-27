深海超罕見「小飛象章魚」新物種出現！　打撈畫面曝光

記者王佩翊／編譯

國外科學家先前曾在北太平洋西北部的海底山脈「皇帝海山」發現疑似為「小飛象章魚（dumbo octopus）」的新物種，近日研究團隊也證實，這隻長約30公分的小飛象章魚的確為新物種，並將其命名為Grimpoteuthis imperator。據悉，由於團隊僅取得一個樣本，因此這次特地採用核磁共振（MRI）與斷層掃描（CT）共同進行分析，以保持樣本的完整性，也創下先例。

▲小飛象章魚。非此次發現之新物種。（圖／達志影像／美聯社）



根據期刊《BMC生物學》的最新報告中可以得知，科學家先前在北太平洋海底發現這隻長30公分的生物，儘管被捕捉上岸時，這隻軟體生物已經因為水壓變化而死亡，但仍然對研究提供很大幫助。

當初科學家曾經懷疑這隻生物是小飛象章魚的新物種，經分析，確認為小飛象章魚的新物種，因此也將它命名為Grimpoteuthis imperator。報告顯示，這隻小飛象章魚是成年雄性個體。

團隊的首席科學家亞歷山大（Alexander Ziegler）表示，由於團隊僅有一個樣本，科學家雖然想要分析該生物的內部構造以確認是否為新物種，但又想保持完整性，因此選擇使用核磁共振（MRI）與斷層掃描（CT）進行研究，果真順利完成分析。

Marine biologists identify new species of ‘Dumbo’ octopus that lives 7,000m below sea level (PHOTOS) https://t.co/6vvTbJhzBG — Кичевчанецот (@zoreski) April 26, 2021

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