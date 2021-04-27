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慧眼看天下／菅義偉為連任加入「抗中包圍網」？ 陳永峰:日本別無選擇

 新聞節目中心／綜合報導

日本首相菅義偉在本月16日飛往華府，與美國總統拜登舉行美日高峰會談。會後的聯合聲明，不只重申《美日安保條約》，更睽違52年提及台海，挑動中國大陸的敏感神經。因為日本經濟和中國大陸相當緊密，此刻和美國站在一起，無疑是一步險棋。外媒分析，菅義偉不顧後果打出「抗中牌」，除了是順應日本超過7成對中國大陸不抱好感的民意，以換取9月拚連任的選票，東海大學日本研究中心主任陳永峰也在《慧眼看天下》節目中點出，日本加入美國的「抗中包圍網」，這樣的決定，其實也是因為日本「Has No Choice」別無選擇。

「整個會談的內容，基本上是美方提出來的，日本再去『加料』。而單單『加料』這件事情就折衝了非常久。各式各樣的力量在這裡面運作。」陳永峰透露，美日會談前夕，美國及中國大陸高層都曾致電日本政府「關切」。中國大陸外交部長王毅打了一通超過90分鐘的電話給日本外務大臣茂木敏充，要求日方不可以直接在美方文件上簽字。而美國資深的外交政策專家，也是現任白宮印太事務協調官坎博，則特別在峰會前夕訪問日本，討論《臺灣關係法》的內容。在這場拉攏日本的外交角力中，最終由美國贏下一局。
 

▲▼美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊領袖峰會。（圖／路透社）
▲美國總統拜登4月16日與日本首相菅義偉舉行雙邊領袖峰會。（圖／路透社）

「4月17日會談，18日登出來的全文，全部跟本來（美國版本）一模一樣。」陳永峰強調，美日會談的「會前會」，雙方外交官的折衝，反而才是重頭戲。菅義偉訪問華府、會見拜登，不過是照著劇本再演一次。「這次美日會談的重要聲明都是事先寫好的，（菅義偉）還沒去（華府）之前就已經全部決定好了。」

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）
▲美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

和美國交好，卻也給日本帶來一些隱憂。「這種表態對日本來說，未必有真正的好處。雖然日本非常習慣於兩面手法，甚至政治和經濟想要脫鉤，但當然不是那麼容易可以做到。」陳永峰舉例，目前日本國內部分企業，包含TOYOTA豐田汽車和HONDA本田汽車都已經開始調整世界市場戰略以及和中國大陸市場之間的關係。中國大陸至今都並沒有被排除在各家企業的發展藍圖之外，但只要一發生經濟乃至於軍事上的衝突，日本企業已經準備好備案，隨時可以轉往東南亞或是印度發展。

陳永峰表示，台灣的重要性也在這個問題上嶄露無遺。除了台海本身重要的軍事戰略位置，台灣的半導體等高科技產業，也可以在美、日與中國大陸發生衝突之際提供支援。「在美日會談中，這個部分確實招招都打在中國大陸的痛處上。」

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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