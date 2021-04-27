　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被柯文哲批「蒙著頭作戰能贏嗎？」　陳時中回應了！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫延燒，在台足跡曾到過清真寺，25日再爆出有65名台科大外籍生曾與染疫機師同場。台北市長柯文哲26日晚間表示，北市府直到現在都沒接到中央通知相關資料，根本難以進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰能贏嗎？」並要求中央提供疫苗進口相關資料。對此，陳時中也親自回應。

柯文哲26日於臉書表示，目前全球疫情還是相當嚴峻，確診病例每天都數十萬在增加，上週起台灣本土確診例也暴增，疫情威脅絕不能輕忽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲提及，台科大65位師生被爆出曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，「但台北市政府衛生局直到現在，都沒有接到中央通知相關資訊，北市根本難以進行疫調。」

此外，柯文哲也說，中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但到底疫苗何時會到？數量多少？台北市完全沒有相關資訊，「也就是說，面對新冠肺炎這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。」

柯文哲也呼籲中央「儘速提供完整的疫苗資訊」，地方才能有效執行疫苗接種，確實提高接種率，面對可能形成的隱形傳播鏈，也請中央提供清真寺案需疫調人員資訊，不要讓地方在資訊不明的狀況下作戰。

對此，陳時中回應，疫苗現在可以確定的是購買的量，「進來時程我們真的不知道，只知道COVAX在2月底通知會陸續進來，一直持續積極聯絡中，速度跟大家所知道的訊息一樣。」

另外，針對柯文哲質疑地方難以進行疫調，陳時中則表示，昨天早上有跟台北市衛生局聯繫，中央和地方會密切合作，根據傳染病防治法第43條疫調是地方主管單位進行，然後向中央報告，所以要持續掌握相關名單。

《你可能也想看》

快訊／再增1例本土！飛澳洲機師老婆也確診

境外移入+5！菲律賓入境船員增3人確診「全船5人染疫」

飛澳洲機師妻染疫「隔離出現身體痛、暈眩」！採檢3次才陽性

太踴躍！自費打AZ「再兩天可達1萬人」陳時中宣布：再釋出1萬劑

華航9機師染疫！陳時中：加派警察、保警、護理「進駐居檢飯店」

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

櫃姐爆內幕：不會浪費時間在翻找標價的客人

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

台科大急宣布「採遠距授課一週」！校方曝原因

爆乳網美被抓包「腰部有黑洞」老司機秒給公道

台大、台師大去過清真寺學生「改採遠距教學」

水果店開24小時賣誰？內行人曝原因

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面