被柯文哲批「蒙著頭作戰能贏嗎？」　陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫延燒，在台足跡曾到過清真寺，25日再爆出有65名台科大外籍生曾與染疫機師同場。台北市長柯文哲26日晚間表示，北市府直到現在都沒接到中央通知相關資料，根本難以進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰能贏嗎？」並要求中央提供疫苗進口相關資料。對此，陳時中也親自回應。

柯文哲26日於臉書表示，目前全球疫情還是相當嚴峻，確診病例每天都數十萬在增加，上週起台灣本土確診例也暴增，疫情威脅絕不能輕忽。

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柯文哲提及，台科大65位師生被爆出曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，「但台北市政府衛生局直到現在，都沒有接到中央通知相關資訊，北市根本難以進行疫調。」

此外，柯文哲也說，中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但到底疫苗何時會到？數量多少？台北市完全沒有相關資訊，「也就是說，面對新冠肺炎這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。」

柯文哲也呼籲中央「儘速提供完整的疫苗資訊」，地方才能有效執行疫苗接種，確實提高接種率，面對可能形成的隱形傳播鏈，也請中央提供清真寺案需疫調人員資訊，不要讓地方在資訊不明的狀況下作戰。

對此，陳時中回應，疫苗現在可以確定的是購買的量，「進來時程我們真的不知道，只知道COVAX在2月底通知會陸續進來，一直持續積極聯絡中，速度跟大家所知道的訊息一樣。」

另外，針對柯文哲質疑地方難以進行疫調，陳時中則表示，昨天早上有跟台北市衛生局聯繫，中央和地方會密切合作，根據傳染病防治法第43條疫調是地方主管單位進行，然後向中央報告，所以要持續掌握相關名單。

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