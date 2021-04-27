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初登火星可能「死一批人」　馬斯克再出狂言：但會是場光榮冒險！

▲▼SpaceX創辦人馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 現年49歲的馬斯克今年1月成為全球首富。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

太空探索技術公司SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）去年表示，將在2026年以前將人類送上火星，日前上節目卻坦言，人類登上火星初期可能發生致命事故，「老實說，一開始可能會有一批人死掉」，因此第一批登上火星的人類一定會是自願者。

《西雅圖時報》26日報導，馬斯克接受X獎基金會創辦人戴曼迪斯（Peter Diamandis）採訪時表示，火星探索是危險的，並非「富人的逃生通道」，「這會危險，會不舒服，是個漫長的旅程。你知道的，你可能不會活著回來，但這會是一趟光榮的冒險和奇妙的經歷。」

當戴曼迪斯表示，「你的名字將被編入史書」，馬斯克回應道，「是的，但你可能會死。這會很不方便，你可能吃不到好吃的食物等等，所以這會是趟艱苦且危險的旅途，可能無法活著回來，但是一趟光榮的冒險。聽起來很吸引人，火星就是這種地方。」

馬斯克去年12月信誓旦旦地表示，他的公司大約可在5年內將人類送上火星，幸運的話甚至只要4年。但他22日也明確指出，第一批火星探索人員僅限自願者，「我們不會強迫任何人去。」

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