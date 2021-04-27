返國後燒3日！泰染疫者「瞞病史」連累10醫護　含淚進隔離所畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

泰國南部那空西達馬拉省（Nakhon Si Thammarat）一家醫院，最近因為確診病患隱瞞病史和旅遊史，而導致10名曾與他接觸的醫護人員被迫隔離。醫護含淚走入隔離室的畫面曝光後，在網路引起瘋傳，也讓不少網友深感不捨。

綜合泰國媒體報導，當地醫院在23日晚間接收一名因高燒3日而送院治療的病患。這名病患未告知醫護人員，自己剛從高風險地區返國，且正處於居家隔離階段，導致院內有多名志工與10名醫護人員與他進行密切接觸。

▲護理師含淚隔離。（圖／翻攝自YouTube／Thai PBS）

該患者被確診感染新冠肺炎後，醫護人員才被告知其旅遊史與病史，於是院方緊急框列曾與他接觸到志工與醫護，並立刻要求他們全部隔離14天。無辜的醫護人員得知消息後，只能無奈地收拾私人用品，含淚隔離。

醫護們邊流淚邊走到醫院隔離所的影片曝光後，在網路引起瘋傳，也讓不少網友不捨地為他們喊冤。公共衛生醫生蘇克李（Charaspong Sukree）強調，告知接觸史、旅遊史和病史非常重要，除了因為拒絕這樣做可能會讓患者面臨法律行動外，讓醫院一下子就少了10名醫護，意味著醫院會立刻面臨人手短缺，進而導致疫情更難被控制。

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