高材女大生失蹤25年…他開Podcast助警察破懸案！　誓言繼續追查

▲加州理工學院女大生克莉絲汀從1996年失蹤至今。（圖／翻攝自Facebook／Your Own Backyard）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國加州一名錄音師蘭伯特2019年開了Podcast節目《你的後院》，他在節目中分享了1996年加州理工學院女大生克莉絲汀（Kristin Smart）失蹤案的追查過程，並邀請聽眾協助提供線索，沒想到真的獲得了許多警方當年沒有查到的新證據，目前嫌疑人也被依一級謀殺罪起訴。《你的後院》也成為Podcast「真實犯罪」分類中的熱門節目。

根據《PEOPLE》報導，加州錄音師蘭伯特（Chris Lambert）2019年在貝殼海灘（Shell Beach）巧遇一對夫婦，當時這對夫婦正在替失蹤的女兒慶生，他好奇詢問之下才發現，這對夫妻的女兒克莉絲汀於1996年失蹤至今，「我這才想起來，我小時候看過電線桿上的尋人啟事，那就是克莉絲汀，我印象非常深刻。」

為了想替這對父母找回女兒，蘭伯特就在2019年9月開了Podcast節目《你的後院》（Your Own Backyard），專心對這起案件進行調查，他訪問了聖路易斯-奧比斯波（San Luis Obispo）的多名員警，包含當初的首席調查員，還有多名聽眾也提供了目擊線索，這都是先前警方未調查到的。

據了解，當年19歲克莉絲汀在1996年5月31日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末，向父母表示她晚上八時會出門和朋友參加派對，在離開派對前會打電話報平安，沒想到她卻就此失蹤。有目擊者指出，克莉絲汀當時醉倒在鄰居家的草皮上，而當時她的同班同學弗洛雷斯（Paul Flores）是最後的目擊者，因此嫌疑最大。

許多克莉絲汀的同學聽到節目後也向蘭伯特說，弗洛雷斯平時就很常對其他人做出騷擾舉動，大家對他避之唯恐不及，會盡可能避免和他單獨相處。蘭伯特在2020年1月底上架的第7集「冰山」（The Iceberg）中提到，他已將所有新證據交給警方，警方也發出了四張新的搜索令。

最後，警方在今年4月13日逮捕現年44歲的弗洛雷斯，他涉嫌在加州理工學院的宿舍性侵克莉絲汀，且他80歲的父親魯本（Ruben）則因涉嫌協助藏匿屍體一併遭逮，兩人分別依一級謀殺和協助謀殺（accessory after murder）遭逮；魯本則在22日以5萬美元交保獲釋。

▲44歲的弗洛雷斯（左）和80歲的父親魯本（右）遭逮捕。（圖／翻攝自SAN LUIS OBISPO COUNTY SHERIFF`S OFFICE）



蘭伯特表示，他只是整個辦案過程的一小部分，「Podcast只是整個搜查過程的一部分，儘管我發現了很多，我也不能去逮捕犯人，我願意盡我所能來幫助他們（警方），至於我的Podcast是否直接導致犯人遭逮，就是每個人想法不同，我只能說，這只是過程的一部分。」

蘭伯特也提到，克莉絲汀的遺體至今尚未尋獲，「這就是我將節目命名為《你的後院》的原因，我認為她的遺體就被埋在某個後院裡，而且是當地的後院。」目前最新一集的節目停留在2020年11月26日，《你的後院》也成為「真實犯罪」分類中的熱門節目；蘭伯特表示，節目會持續更新直到尋獲克莉絲汀的遺體為止。

▲Podcast節目《我在案發現場》主持人陳豐德。（圖／ETtoday）



不僅國外Podcast興起，台灣也有多個真實犯罪的Podcast節目，例如《我在案發現場》是由ETtoday記者陳豐德主持，請來當年的偵辦刑警或記者，揭露辦案過程，讓聽眾聲歷其境案發現場。《阿善師鑑識實錄》則由有33年鑑識經驗、前台北市警察局鑑識中心主任謝松善親自主持，聊他曾經手的各大案件；另外還有《出塊TRUE CRIME》、《她說犯罪》…等，都是較受Podcast聽眾關注的節目。

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