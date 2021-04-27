染疫還故意跑去上班！　缺德男咳嗽「要讓你們都得」害22人確診

▲警方調查西班牙馬略卡島疫情，意外發現男子惡行。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名40歲男子得知自己可能感染新冠肺炎，發燒到40度竟然還故意跑去上班和健身，在公共場合不但不戴口罩還狂咳嗽，結果導致身旁親友與同事約22人確診，目前已被警察逮捕。

西班牙警方近來逮捕了一名居住在馬略卡島(Mallorca)馬納科爾(Manacor)的40歲男子，由於當地近來突然爆發疫情，警方從1月進行調查，發現病毒來源來自這名男子，他在辦公室與健身房中直接傳染了8人，後來又間接導致14人確診。

警方表示，男子接受病毒檢測後，無視公司規定繼續上健身房，即使發現確診還正常上班，邊咳嗽邊告訴同事，「我要讓你們所有人都感染」，嚇得同事趕緊跑去進行檢測，被警方找上時人發著40度高燒，目前依危害他人罪進行起訴。