印度已成煉獄！病妻「遭13醫拒收」街頭斷氣　確診老母被丟包等死

▲印度疫情失控,將醫療體系瀕臨崩潰邊緣,也讓人民生活在水深火熱之中,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

印度過去連續5天單日確診數刷新全球紀錄,單單26日一天就有35萬宗新增確診病例,將醫療體系瀕臨崩潰邊緣,也讓人民生活在水深火熱之中。新德里最近有一名婦女在確診後,被13家醫院以病床和氧氣供應不足為由,拒於門外,而在人行道上嚥下最後一口氣;北方邦坎普爾市也有一名老母親因染上新冠肺炎而被子女棄於路邊等死。由於火葬用品供應量不足,殯葬業者選擇甚至死者家屬自帶木柴,才能焚化遺體。

綜合外媒報導,印度新德里35歲婦女喬寒(Jyoti Chauhan),最近被確診染上新冠肺炎後,因醫院病床爆滿、供氧設備不足,而遭13家醫院拒絕。頂著35攝氏度高溫天氣,帶著妻子四處求醫的丈夫無計可施,最後只能眼睜睜地在甘加拉姆爵士醫院(Sir Ganga Ram Hospital)外的行人道上,無助地看著愛妻嚥下最後一口氣。

▲印度已有不少病人因缺乏病床和供氧設備而死在求醫路上。(圖/路透)

喬寒並不是唯一死在求醫路上的病人,數日前,同樣遭十多家醫院拒收的蘇妮塔(Sunita)也在醫院外的街道上死亡,留下2名嗷嗷待哺的幼兒。《太陽報》報導指出,印度醫院早已「座無虛席」,許多病人正躺在走廊上喘氣,希望自己還有機會能接受治療。不過,在醫療體系早已不堪負荷的情況下,病床和死神哪個先到,仍是個未知數。

Our heart breaks with such news. Humanity is ashamed of such a family who abandoned a covid mother on the streets to succumb.



SSRians Help In Covid Crisis



Abandoned by son, Covid positive woman dies in Kanpur; police file FIR https://t.co/S3FuZ3UFkg via @indiatoday