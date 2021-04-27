日本2021外交藍皮書　重申「台灣是重要夥伴」挺參與WHA

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



文／中央社

日本最新外交藍皮書出爐，關於台灣的記載延續去年立場，認為台灣是「重要的夥伴與朋友」；在疫情肆虐下，重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），以免防疫漏洞。

日本每日新聞、日本經濟新聞等媒體報導，外務大臣茂木敏充今天在內閣會議報告2021年版外交藍皮書。

日本外交藍皮書是日本基於本身的外交立場，紀錄近期的國際情勢與外交動向，外務省每年都會製作。

今年藍皮書中，對台灣的記載延續去年的立場與文字，指台灣對日本而言「是極為重要的夥伴、重要的朋友」。

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）



報導指出，直到2012年為止，藍皮書中對台灣的記載都是「重要的地區」，前首相安倍晉三第2次執政後，2013年版的藍皮書改為「重要的夥伴」，2015年版加上「共有基本價值」、「重要的朋友」等文字。

此外，日本去年的外交藍皮書首度明確敘述支持台灣參加WHA，根據外務省網站公布的藍皮書內容，去年的敘述只有2句話，今年則因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，對此事的文字敘述大幅增加。

內容提及日本主張防疫不該發生地理上的空白，特別是像這次發生對全世界影響重大的傳染病，應該以自由、透明、迅速的方式與各地分享相關資訊；就此觀點來看，日本政府一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA。

今年版本並提到，去年7月對促進台日友好有重大貢獻的前總統李登輝去世，日本前首相森喜朗率弔唁團兩度訪台並出席告別式。

報導說，在對中國的記載上，今年藍皮書明文敘述，中國過去30年間軍事支出約增加44倍，中國軍事擴張與頻繁的海洋活動，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈疑慮』」，措辭比去年版「區域、國際社會『共通的擔憂』」更為強烈。

內文並首度提到，中國公務船在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭的活動是「違反國際法」；對中國允許動武的海警法有「深刻的疑慮」。

對於去年幾乎完全沒有觸及的新疆維吾爾自治區的維族人權問題，今年也明記對此有「深刻的疑慮」；對中國以港區國安法強化管控香港，「包含日本在內的國際社會多次表達重大的疑慮」。

另外，前首相安倍晉三曾邀中國國家主席習近平以國賓身分訪日，去年因疫情延期，今年藍皮書記載「還不到討論具體時程的階段」。

報導分析，今年藍皮書整體而言，內容對中國有強烈的意識；因應中國的軍事擴張，日本要加強與美國合作的戰略也相當明確，今年更首度對「美中關係」新設條目論述。

不過4月16日美日領袖峰會聯合聲明中提到的「台灣海峽和平與安定的重要性」，今年藍皮書內容則未觸及。

而在韓國的部分，與去年同樣是記載為「重要的鄰國」，認為韓國法院1月判決日本政府須賠償韓國慰安婦，是「讓嚴峻的日韓關係更為惡化」，並要求韓國修正違反國際法的措施。

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