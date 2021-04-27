　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

▲▼彭博社全球抗疫排行榜。（圖／翻攝自推特／@macoyestrella）

▲新加坡首次擠下紐西蘭，在彭博社全球抗疫排行榜中奪冠。（圖／翻攝自推特／@macoyestrella）

記者葉睿涵／綜合報導

持續佔據彭博社全球抗疫排行榜榜首的紐西蘭，最近因疫苗接種速度緩慢而敗給新加坡，首次失去其冠軍寶座。據悉，兩國的社區病例幾乎為零，人民的生活也大部分恢復正常，不過由於新加坡的疫苗推廣較好，才小贏紐西蘭奪得冠軍。在本次的排行榜中，防疫備受稱讚的台灣只排行第5。

綜合外媒報導，新加坡政府在疫情爆發後，便迅速實施邊境管制和嚴格的隔離措施，讓境內新增確診病例在短短的幾個月內，就降至接近0的水平。不過，政府並未放鬆警戒，除了持續嚴審慎防疫外，還積極推動疫苗接種計劃，目前全國已有約1/5人口都施打了新冠疫苗，因此遙遙領先於其他抗疫成績卓越的國家。

防疫同樣備受國際讚譽的紐西蘭，近期也不再傳出社區感染的病例，不過其疫苗推廣速度卻飽受批評，目前只有1.9%的人口接受了疫苗注射。奧克蘭大學疫苗學家佩圖斯-哈里斯（Helen Petousis-Harris）告訴《衛報》，紐西蘭本可更早開始其疫苗計劃，但政府卻一直拖沓，讓人民長期曝露於風險之下。

彭博社全球抗疫排行榜每月以「新增確診病例」、「疫苗接種率」、「社區流動性」等標準，評估全球52個國家，哪些可以在不嚴重損害其生活方式或經濟的情況下，最有效遏制新冠疫情。在本月的排名中，新加坡首次超越紐西蘭，奪下榜首之位，而緊隨其後的依次為紐西蘭、澳洲、以色列和台灣。

 
 
ET快訊
快訊／台大、台師大也跟進！　宣布遠距教學到5月3日
她做菜車頭燈太亮！被抓包「腰部有黑洞」　老司機秒神出給公道
北市買房2年「1天都沒住過」　慘賠1142萬賣出
江宏傑訴請離婚福原愛　律師曝「主要目的」：內行都知道
快訊／台科大緊急改遠距上課一周！　校方曝原因
快訊／大逆轉！黑衣人砸松山分局　監視影像遭人為刪除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

疫情籠罩全球戰情緊張！軍費「逆勢飆漲」2兆美元　美防堵中國威脅

批准中國兩款疫苗緊急授權！　WHO：最快兩星期內決定

印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

疫情籠罩全球戰情緊張！軍費「逆勢飆漲」2兆美元　美防堵中國威脅

批准中國兩款疫苗緊急授權！　WHO：最快兩星期內決定

印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

快訊／台大、台師大也有學生去過清真寺！　宣布遠距教學到5月3日

「筆記本2000元」他拿到手抖！內行見迷你星星秒懂：義大利的浪漫

超大電量、高刷新率！Motorola推高CP值入門機　5000元可入手

謝淑薇澳網8強後相隔2個月再出發　馬德里紅土拚會內賽

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

純喫茶「屹立超商28年」關鍵曝光！　網秒推1系列：真正王者

7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收

習近平廣西考察「螺獅粉」　袋裝速食化成紅遍大陸關鍵

蔡依林罕見動怒：現在幾點了？　自揭新歌MV「臭臉內幕」

民進黨團籲《文獎條例》儘速三讀　打造台灣另一座護國神山

國際熱門新聞

遼寧號最新定位曝！　美驅逐艦混入緊跟在後

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

四川航空停止對印度貨運　中國外交部回應了

印連5日破30萬例　黑市藥品氧氣價格飆10倍

土耳其單日逾3萬例　宣布「封城17.5天」

那指、標普創新高！　台積電ADR漲2.43％

英相強生被爆冷血發言　寧願死人不想封城

地方媽媽愛穿爆乳裝！渾圓巨奶全被兒子看光

拜登承諾印總理莫迪　提供防疫援助

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

麻吉車禍癱瘓！他伴復健：腳好了蛋蛋給你踹

譚德塞憂印度疫情　WHO加派人員物資協助抗疫

助他國抗疫　美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

更多熱門

相關新聞

早產嬰無法帶上機　媽丟女廁垃圾桶

早產嬰無法帶上機　媽丟女廁垃圾桶

泰國曼谷近來發生一起誇張事件，一名30歲女子要搭機前突然生子，由於初生兒不能與她上機，竟然把親生骨肉丟在女廁垃圾桶中，幸好立即被清潔人員發現，目前女子已被逮捕。

印度富豪逃難　飛杜拜要價150萬

印度富豪逃難　飛杜拜要價150萬

黃珊珊回陳時中：北市不能一問三不知

黃珊珊回陳時中：北市不能一問三不知

台科大急宣布「採遠距授課一週」！校方曝原因

台科大急宣布「採遠距授課一週」！校方曝原因

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情新加坡東南亞要聞紐西蘭紐澳要聞疫苗澳洲以色列台灣

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

Ella道歉五月天　阿信回應了！

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面