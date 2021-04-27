台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

▲新加坡首次擠下紐西蘭，在彭博社全球抗疫排行榜中奪冠。（圖／翻攝自推特／@macoyestrella）

記者葉睿涵／綜合報導

持續佔據彭博社全球抗疫排行榜榜首的紐西蘭，最近因疫苗接種速度緩慢而敗給新加坡，首次失去其冠軍寶座。據悉，兩國的社區病例幾乎為零，人民的生活也大部分恢復正常，不過由於新加坡的疫苗推廣較好，才小贏紐西蘭奪得冠軍。在本次的排行榜中，防疫備受稱讚的台灣只排行第5。

綜合外媒報導，新加坡政府在疫情爆發後，便迅速實施邊境管制和嚴格的隔離措施，讓境內新增確診病例在短短的幾個月內，就降至接近0的水平。不過，政府並未放鬆警戒，除了持續嚴審慎防疫外，還積極推動疫苗接種計劃，目前全國已有約1/5人口都施打了新冠疫苗，因此遙遙領先於其他抗疫成績卓越的國家。

The latest Covid Resilience Ranking is out, tracking the best and worst places to be in the pandemic.



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防疫同樣備受國際讚譽的紐西蘭，近期也不再傳出社區感染的病例，不過其疫苗推廣速度卻飽受批評，目前只有1.9%的人口接受了疫苗注射。奧克蘭大學疫苗學家佩圖斯-哈里斯（Helen Petousis-Harris）告訴《衛報》，紐西蘭本可更早開始其疫苗計劃，但政府卻一直拖沓，讓人民長期曝露於風險之下。

彭博社全球抗疫排行榜每月以「新增確診病例」、「疫苗接種率」、「社區流動性」等標準，評估全球52個國家，哪些可以在不嚴重損害其生活方式或經濟的情況下，最有效遏制新冠疫情。在本月的排名中，新加坡首次超越紐西蘭，奪下榜首之位，而緊隨其後的依次為紐西蘭、澳洲、以色列和台灣。