嘉義花旗木祕境將剷平！　養豬大戶為這原因美化環境反遭檢舉

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉從事畜產養殖的陳姓地主，10年前在自己土地上，向縣府申請一處「停屍間」放置死豬，也為了美化更在旁栽種了一排花旗木，沒想到前年開始花況大爆發，意外吸引不少遊客、攝影玩家朝聖搶拍美景，但因為賞花拍照前都必須經過「停屍間」，三年內地主接到上千通檢舉，讓他煩不勝煩，已決定近期將相關樹木全部砍掉。

▲▼嘉義「花旗木祕境」爆紅！地主被檢舉狂接電話 忍痛砍掉一排樹。（圖／翻攝自臉書社團／嘉義之美）

陳姓地主表示，當初設立「停屍間」就是為了避免死豬因不固定地方的存放，或是車程運送中的疏忽意外造成不必要的傳染，才會向縣政府農業處及環保局申請自家土地做為私人放置場、化製廠，自己家傳三代都在養豬，最盛時期有養到7、8千頭豬，現在剩千餘頭，家族對於防疫傳染都相當謹慎。

然而會選在「停屍間」旁種植花旗木就是希望可以藉此美化該處，卻沒想到花開意外吸引民眾前來賞花，私人土地沒有收費也是希望可以跟更多民眾分享美麗花況，但因為前往樹木種植區，都必須經過該區，私人土地開放民眾賞花，卻被檢舉合法的化製廠及放置場三年被檢舉上千次更是他始料未及。

環保局表示日前接獲陳情，因此26日派員到場稽查，但查無汙染情形，縣府農業處也指出，業者因應疫情設置合法死豬置放區，就是為了避免人車頻繁進入廠區傳染。但地主表示不想自找麻煩，已決定近期移除花旗木。

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