公園變「焚屍場」！　印度大學校長：新冠小感冒　10天自動好起來

▲印度連續5日新冠確診破30萬例。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

印度新冠肺炎面臨「全面失控」之際，全印度醫科大學（All India Institute Of Medical Science, AIIMS）校長卻表示，新冠肺炎是輕微小感冒，只要「靜待個7到10天」身體就會自動好起來，所以民眾無須過度恐慌。對於這種說法，當地網友紛紛痛批，「完全無法認同」、「如果是輕微感冒，那政府為何要封鎖城市，要大家戴好口罩？」

印度新冠肺炎疫情持續升溫，不僅新增確診屢創新高，死亡案例劇增，醫療氧氣嚴重短缺，即使連公園都直接改造成焚屍場，亦無法完全消化成千上萬的遺體火化。根據BBC數據統計指出，印度今（27）日通報新增逾35萬例新冠確診病例，連續第5天高居全球之冠。

▲印度焚屍場濃煙密布。（圖／路透）

根據新德里電視台（NDTV）報導，針對印度疫情全面失控的情形，全印度醫科大學校長蘭迪普古萊里亞（Randeep Guleria）25日受訪時竟表示，新冠肺炎只是一種輕微小感冒，民眾無需過度恐慌。

古萊里亞表示，如果我們談論新冠疫情現狀，就會在引起民眾不必要的恐慌，但是「正因為我們不斷地談論疫情」，就會使得民眾開始在家中注射藥物，並且大量囤積瑞德西韋或氧氣瓶，間接造成現今醫療物資短缺的情況。

古萊里亞強調，新冠肺炎感染是一種輕微小感冒，85%到90%的患者會出現發燒、感冒、身體疼痛和咳嗽等正常症狀，在這些情況下，染疫民眾不需要瑞德西韋或其他特殊藥物，只要「靜待個7到10天」身體就會好起來。他還指出，僅有10%到15%的染疫患者可能會出現嚴重症狀，需要額外藥物，如瑞德西韋、氧氣、血漿等，且僅有不到5%的患者需要在有呼吸器的情況下進行治療。

不過，對於此種說法，印度網友紛紛痛批，「完全無法認同」、「如果是輕微疾病，那政府為何要封鎖城市」、「現在為了挽救政府顏面，就連大學校長都出來說謊滅火」、「這些達官顯要完全不懂人間疾苦」。

▲有印度醫療人員累到不支倒地。（圖／達志影像／美聯社）