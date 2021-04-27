尿急回家上廁所遭解僱　英國連鎖超市Tesco判賠68萬元

▲英國大型連鎖超市Tesco解僱員工遭判賠。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

蘇格蘭男子費茨西蒙（Billy Fitzsimmons）日前控訴前東家大型連鎖超市Tesco，在擔任送貨員期間，因上班時間使用家中廁所而遭解僱，法院最終裁定他勝訴，一共獲得17,633英磅（約台幣68萬3千元）的賠償。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，Tesco規定費茨西蒙在執勤期間除非有其他人陪同，否則不能使用送貨據點外的廁所。另外，Tesco禁止員工將公用貨車開回家，且送貨車上都裝有跟蹤系統，該系統每五分鐘就會紀錄一次車輛的速度和位置。

費茨西蒙在2018年被診斷出患有攝護腺腫大及泌尿道感染的疾病，這意味著他需要「越來越頻繁地」使用廁所，而且他也有尿失禁的情況。費茨西蒙曾經嘗試過要到Tesco的其他據點上廁所，但礙於公司的規定，加上有時會因為尿失禁而需要回家換衣服，他會在送貨到家裡附近時回家使用廁所，但他從沒延誤交貨，也從未抱怨工作內容。

費茨西蒙的主管告訴他，他們從送貨車的監視系統得知他3個月內在住所停了34次，總共795分鐘。費茨西蒙將自己的生理狀況告知主管，並說明沒有講出來是因為覺得很尷尬，但最後仍然遭到Tesco解職。儘管費茨西蒙請求從寬處理，主管卻以「故意無視和未經授權使用Tesco貨車而侵犯規定」的理由解僱他。

法官認為，Tesco知悉費茨西蒙的泌尿系統問題，需要在當下的送貨點就近使用廁所，非但不體諒還解僱對方，「合理的雇主不會因為員工返回家中使用自己的廁所就解僱他人」，最終裁定Tesco解僱的動作已構成歧視的事實，Tesco需賠償費茨西蒙15,613英磅（約新台幣60萬元），以及情感傷害賠償金2,020英鎊（約新台幣7萬8千元）。