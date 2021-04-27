　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

旅遊期間遇到機場罷工真的很無奈，把握下述原則，或許可以讓狀況不那麼糟糕（圖／達志／示意圖）

▲女子竟然把兒子遺體丟機場廁所。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國曼谷近來發生一起誇張事件，一名30歲女子要搭機前突然生子，由於初生兒不能與她上機，竟然把親生骨肉丟在女廁垃圾桶中，幸好立即被清潔人員發現，目前女子已被逮捕。

《泰國日報》報導，一名清潔隊員23日上午7時在廊曼國際機場(Don Mueang international airport)女廁中，發現一條沾血的白毛巾，打開一看裡面竟然是一具男嬰屍體。警方立即調閱機場監視器，最後追查到一名30歲女乘客，原本手拿了一個白色塑膠袋進廁所，出來後手上的袋子卻消失，後來證實是丟棄嬰兒的母親。

警方表示，這名女子來自清萊府，平時與日籍丈夫一起定居在日本，14日返國想要回老家去接長子，沒想到隔離將滿前2天，在飯店房內早產生下孩子，由於小孩已經死亡便沒有通知任何人，原本想把遺體偷偷帶回清萊老家給寺廟超渡，可是到了機場發現遺體不可能上機，只好丟棄在廁所。目前本案進行調查中。

จับสาวทิ้งศพทารกห้องน้ำสนามบิน อ้างปวดท้องแท้งลูก... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/crime/839186

ท้องถิ่นนิวส์ 發佈於 2021年4月24日 星期六
ET快訊
快訊／台大、台師大也跟進！　宣布遠距教學到5月3日
她做菜車頭燈太亮！被抓包「腰部有黑洞」　老司機秒神出給公道
北市買房2年「1天都沒住過」　慘賠1142萬賣出
江宏傑訴請離婚福原愛　律師曝「主要目的」：內行都知道
快訊／台科大緊急改遠距上課一周！　校方曝原因
快訊／大逆轉！黑衣人砸松山分局　監視影像遭人為刪除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

女租客抗性侵被房東割喉　姪女開門嚇壞...7個月大女嬰大哭伴屍

老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

可樂一秒變「暴衝火箭」　女店員差點爆頭...意外被疫情擋板救命

按讚女友人照片莫名變小王　衰男被情敵狂開11槍...1槍打中脖子！

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！星國擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　疫苗接種速度是關鍵

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

疫情籠罩全球戰情緊張！軍費「逆勢飆漲」2兆美元　美防堵中國威脅

批准中國兩款疫苗緊急授權！　WHO：最快兩星期內決定

印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

快訊／台大、台師大也有學生去過清真寺！　宣布遠距教學到5月3日

「筆記本2000元」他拿到手抖！內行見迷你星星秒懂：義大利的浪漫

超大電量、高刷新率！Motorola推高CP值入門機　5000元可入手

謝淑薇澳網8強後相隔2個月再出發　馬德里紅土拚會內賽

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

純喫茶「屹立超商28年」關鍵曝光！　網秒推1系列：真正王者

7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收

習近平廣西考察「螺獅粉」　袋裝速食化成紅遍大陸關鍵

蔡依林罕見動怒：現在幾點了？　自揭新歌MV「臭臉內幕」

民進黨團籲《文獎條例》儘速三讀　打造台灣另一座護國神山

國際熱門新聞

遼寧號最新定位曝！　美驅逐艦混入緊跟在後

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

四川航空停止對印度貨運　中國外交部回應了

印連5日破30萬例　黑市藥品氧氣價格飆10倍

土耳其單日逾3萬例　宣布「封城17.5天」

那指、標普創新高！　台積電ADR漲2.43％

英相強生被爆冷血發言　寧願死人不想封城

地方媽媽愛穿爆乳裝！渾圓巨奶全被兒子看光

拜登承諾印總理莫迪　提供防疫援助

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

麻吉車禍癱瘓！他伴復健：腳好了蛋蛋給你踹

譚德塞憂印度疫情　WHO加派人員物資協助抗疫

助他國抗疫　美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

更多熱門

相關新聞

星國擠下紐西蘭成抗疫冠軍　台灣只排第5

星國擠下紐西蘭成抗疫冠軍　台灣只排第5

持續佔據彭博社全球抗疫排行榜榜首的紐西蘭，最近因疫苗接種速度緩慢而敗給新加坡，首次失去其冠軍寶座。據悉，兩國的社區病例幾乎為零，人民的生活也大部分恢復正常，不過由於新加坡的疫苗推廣較好，才小贏紐西蘭奪得冠軍。在本次的排行榜中，防疫備受稱讚的台灣只排行第5。

新加坡：已提議與台灣建立旅遊泡泡

新加坡：已提議與台灣建立旅遊泡泡

佐科威：政府將支付潛艦死者子女教育費

佐科威：政府將支付潛艦死者子女教育費

印度新冠家屬群聚打氣站...恐成新傳播熱點

印度新冠家屬群聚打氣站...恐成新傳播熱點

印尼潛艦沉海底838m！海軍盼打撈遺體

印尼潛艦沉海底838m！海軍盼打撈遺體

關鍵字：

搭機機場早產嬰兒泰國曼谷廊曼國際機場東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

Ella道歉五月天　阿信回應了！

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面