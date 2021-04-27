印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

▲ 火葬場也不堪負荷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情大爆發，26日通報35萬人確診，光是4月至今就累計5百萬例，將衛生體系推向崩潰邊緣。病人家屬只能轉向黑市尋求醫療資源，但許多人根本無力負擔高價的氧氣，有人得知妻子染疫後選擇親手殺害後自我了結。日以繼夜工作的火葬工人更感嘆，屍體多到墳場難以消化，死者無法好好安葬，如同畜牲一般。

▲▼ 失去家人的民眾傷心欲絕。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》，新德里急診室醫生辛格（Gautam Singh）所在的醫院25日用完所有氧氣庫存，不得不在推特上發文求救，「請送氧氣給我們，我的病人都快死了」，隔天好不容易取得20筒氧氣瓶，卻只能勉強撐過一天。他受訪表示，「我很無助，因為我的病人命在旦夕。我會繼續求救，希望有人送氧氣給我的病人，能救一天是一天。」

除氧氣供應告急，各地加護病房幾乎全滿，所有呼吸器都在使用中，救護車更是一車難求。當地媒體報導，上週有人目睹一名母親以三輪車運送兒子的屍體。她跑遍一家家醫院，卻沒有任何空病床可以收治兒子，只能眼睜睜看著他在北方邦的瓦拉那西嚥氣。由於沒有救護車，她只好自行騎三輪車搬運屍體。

▲ 一名母親以三輪車搬運兒子屍體。

西孟加拉邦日前也發生一起悲劇，一名男子22日確診後，自醫院屋頂墜樓。事發前的監視器畫面顯示，他打破治療室的窗戶，爬上頂樓跳下。比哈爾邦帕特納則有一名鐵路工作人員，得知妻子確診後將她斬首，隨後從自家公寓陽台跳下身亡。

隨著單日死亡人數不斷增加，部分城市的夜空被戶外燒屍的火光點亮，就連火葬場也不堪負荷。印度教徒死後儀式本應繁複莊重，但待處理的屍體實在太多，一旦運達就得馬上火葬，沒有時間舉行儀式。在墳場工作數十年的馬爾霍特拉（Charanjeev Malhotra）向BBC表示，「我從沒見過這麼慘重的狀況，不敢相信這發生在印度首都德里。人們沒有氧氣，死得就像畜牲一樣。」

▲▼ 火葬場濃煙密布。（圖／路透）

印度最初被視為抗疫成功案例，如今病毒卻在近14億的龐大人口中快速傳播。專家認為，該國真實死亡人數可能比官方公布的數字高得多，且第二波疫情料將在5月達到高峰，單日最多新增50萬起確診病例。若依照目前1.14%的病歿率推算，屆時每天可能會有5000人喪命。

▲▼ 印度廟宇免費提供氧氣。（圖／路透）

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